Ultima apariție a Shakirei a stârnit un val de critici pe Instagram: „Fața ei reflectă zilele dure prin care a trecut” (VIDEO)

Pe contul său de Instagram, Shakira a făcut un anunț important cu privire la o expoziție dedicată carierei sale, ce va avea loc la Muzeul Grammy din Los Angeles.

Shakira, criticată de mii de fani

Fanii vor avea ocazia să vadă ținute unice purtate de artistă, obiecte personale și alte lucruri fascinante legate de cei 33 de ani de carieră ai acesteia. Cu toate acestea, postarea a stârnit mai mult interes în ceea ce privește apariția Shakirei decât anunțul în sine.

Urmăritorii au început să îi critice aspectul, împărțindu-se în două tabere: cei care o critică pentru că arată „îmbătrânită” și cei care îi iau apărarea.

“Avem tendința să uităm – cu toții îmbătrânim. Tinerețea se termină, dar caracterul rămâne”.

“Arată mai în vârstă pentru că a trecut printr-un proces intens de stres și durere. În plus, nu folosește tone de machiaj și filtre. Sunt sigură că după ce se va vindeca, fața ei va străluci”.

“Voi toți cei care îi criticați vârsta, amintiți-vă că și voi o să ajungeți acolo, iar critica și ura sunt de obicei reflexia persoanei care critică”.

“Nu e bătrână, domnilor! Fața ei reflectă zilele dure prin care a trecut! E și ea om, vor veni și zile mai bune”.

“Personal, mi se pare mai mult tristă decât bătrână!”

"Ochii Shakirei reflectă tristețe și e normal pentru că a trecut printr-o mare dezamăgire", au scris urmăritorii vedetei pe rețelele de socializare.

Muzica, un leac mai eficient pentru Shakira

Shakira a oferit un prim interviu după despărțirea de Gerard Pique, în cadrul căruia a povestit despre momentul în care a aflat că este înșelată. Mai mult decât atât, aceasta a vorbit și despre cele două piese pe i le-a dedicat lui, dar și motivul pentru care a ales această modalitate de exprimare.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant.

Așa cum spunea Madeleine Albright, ‘există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele”, a spus Shakira, potrivit !.