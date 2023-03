Un tiktoker american, șocat de gestul unui cuplu român: „Nu o să credeți ce s-a întâmplat” (VIDEO)

Un blogger american cunoscut pe TikTok pentru postările sale pe contul a avut parte de o surpriză emoționantă la Alba Iulia. Un cuplu român i-a plătit cina la unul dintre cele mai renumite restaurante din oraș, Dante.

După ce a fost recunoscut de o româncă care i-a spus că îl urmărește pe TikTok, soțul ei a venit și i s-a alăturat la masă. După ce și-a terminat masa, chelnerul i-a transmis că nu trebuie să plătească, pentru că a fost invitat de către cuplul generos.

”Generozitatea românilor, nefiltrată. Nu o să credeți ce s-a întâmplat. Am luat cina la restaurantul Dante, unul dintre cele mai scumpe și o româncă a venit la mine și mi-a spus: te știu de pe Tik Tok. A venit și soțul ei…

Mi-am terminat masa… și am mâncat mult pentru că îmi era foarte foame, apoi chelnerul mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic pentru că au plătit pentru mine.

Cred că a fost minim 30 de dolari, ceea ce e scump. A fost foarte, foarte generos din partea lor și mi-au făcut zilele însingurate în România mai ușoare, îmi vine să plâng acum”, a afirmat tânărul.

Ok Romania, listen up. If you continue like this, I’m gonna buy a land, find a “nevasta”, and settle here forever. De ce, de ce mă îndrăgostesc? 🥹❤️🇷🇴

Gestul acestora, care a însemnat o sumă de aproximativ 30 de dolari, l-a emoționat profund și i-a făcut zilele petrecute în România mai ușoare.

Tânărul a fost surprins și de experiența sa în Sibiu. Tânărul a postat un videoclip pe contul său de TikTok, urmărit de aproape 60.000 de oameni și cu 1,5 milioane de aprecieri, în care a arătat că este uimit de prețul mic și de condițiile excelente de cazare pe care le-a găsit în hotelul în care a petrecut o noapte în Sibiu.

Turistul a vizitat mai multe orașe din România în timpul șederii sale și . Deși a fost inițial sceptic cu privire la condițiile de cazare, americanul a fost impresionat de aspectul casei vechi de peste 250 de ani și de curățenie.

Turistul a comparat prețurile și condițiile de cazare din Sibiu cu cele mai ridicate prețuri plătite pentru hoteluri pline de gândaci în Statele Unite, Franța și Germania.

You just have to look at her, in the eyes, to see centuries of glory and beauty ✨🏰🇷🇴