Vârsta îşi spune cuvântul? / Irinel Columbeanu, probleme de sănătate: „Iau mult tratament pentru asta”

Deși a ezitat să dezvăluie adevărul până în prezent, recent s-a aflat că impactul trecerii timpului. Fostul soț al Monicăi Gabor a recunoscut că se confruntă de ceva vreme cu probleme de memorie, fiind nevoit să urmeze un tratament.

Irinel Columbeanu are probleme cu memoria

În schimb, optimismul și menționează că nu se confruntă cu vreo boală mai gravă, ci doar observă că uneori îi scapă anumite detalii.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan, citat de .