Veste tristă în lumea muzicii / A murit o cântăreață cunoscută

Anita Pointer s-a stins din viață la 74 de ani. Artista s-a bucurat de o carieră de succes alături de surorile ei. Aceasta a fondat formația „The Pointers Sisters”, alături de cele două surori ale sale.

Anita s-a confruntat o perioadă destul de lungă cu o boală grea. Ea suferea de cancer.

Doliu în lumea muzicii. A murit Anita Pointer

„Deşi suntem profund întristaţi de pierderea Anitei, suntem alinaţi la gândul că ea este acum cu fiica ei Jada şi cu surorile June & Bonnie şi în pace. Ea a fost cea care ne-a ţinut pe toţi aproape şi împreună de atâta timp. Dragostea ei pentru familia noastră va dăinui în fiecare dintre noi”, este mesajul pe care familia artistei l-a transmis în cadrul unui comunicat de presă.

Anita Pointer a excelat în perioada anilor ’70 și ’80, atunci când The Pointer Sisters a fost premiată cu trofee Grammy pentru hituri pop, country și R&B. Printre hiturile premiate se numără „I’m So Excited”, „Jump (For My Life)” și „Fire”, potrivit .

The Pointer Sisters a reușit să ajungă rapid la inima publicului. Albumul de debut al acestora a ajuns pe locul 13 în Billboard 200 și pe locul 3 în topul albumelor R&B.