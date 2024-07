Vica Blochina, interdicții după operația de micșorare a stomacului. Medicul a avertizat-o: „Nu se poate!”

Vica Blochina este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz-ul românesc. Blondina este foarte apreciată, iar asta o motivează să își țină fanii la curent cu toate activitățile pe care le desfășoară zilnic.

În urmă trei săptămâni, fosta dansatoare la celebrul bar Melody și-a anunțat urmăritorii că a decis să recurgă la o intervenție chirurgicală radicală, deoarece vrea să facă față luptei sale cu kilogramele în plus.

Ce nu mai are voie Vica Blochina să facă după ce și-a tăiat stomacul

Vedeta cu decizia sa! Vica Blochina a optat pentru o procedură denumită „plicatură gastrică” în speranța de a pierde mai multe kilograme.

„Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă, încă, nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme.

Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască. Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea.

Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a declarat aceasta, notează .

Cu toate că după , se pare că Vica Blochina a primit și câteva restricții din partea medicului.

„În momentul acesta, sunt pe butoiul cu pulbere! Îmi vine să mănânc orice și pe oricine, dar nu mai poți! Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc.

Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! Beleaua mare e că încep acum vacanțele și eu trebuie să merg la Mykonos și nu am voie deloc alcool. Nu pot să beau și eu o Tequilla. La asta nu cred că rezist! Nu se poate!”, a mai dezvăluit Vica Blochina.