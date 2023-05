Cum se simte Vica Blochina după operația făcută: „Mă simt foarte ...” / Ce a mărturisit vedeta

Voca Blochina a făcut primele mărturisiri după operația pe care a făcut-o în urmă cu o zi.

Vedeta a transmis la ce procedură a apelat, dar și cum se simte acum.

Vica Blochina, primele declarații despre operația făcută în urmă cu o zi

În urmă cu doar o zi, Vica Blochina și-a anunțat fanii de pe platformele de socializare personale că va fi supusă unei operații pe care ea a ales-o. Cu toate acestea, vedeta nu a vorbit ieri despre ce intervenție este vorba, însă acum a declarat a apelat.

De asemenea, vedeta a declarat că se simte foarte bine acum, după ce și-a făcut plicatura gastrică, adică o intervenție chirurgicală care reprezintă un procedeu restrictiv, prin care se micşorează stomacul chirurgical.

„Sunt încă îmbrăcată cu cămașa până fac primul duș, n-am voie până se scot drenele din mine, mărgelele cum zic eu, dar mă simt foarte bine. Am avut o intervenție chirurgicală care se numește plicatură gastrică, pentru că aveam nevoie să-mi micșorez stomacul. Stomacul nu s-a tăiat, s-a micșorat”, a mărturisit blondina pe InstaStory, potrivit .

„Eu am vrut să fac gastric sleeve, dar nu s-a putut, deoarece nu am avut kiloramele suficiente”

Mai mult decât atât, vedeta a transmis că și-a dorit ca doctorul să-i facă gastric sleeve, adică o operație de reducție a stomacului, însă nu a putut face această intervenție, deoarece are mai puține kilograme decât ar trebui pentru procedură.

„Sunt fericită că mă simt bine, sunt fericită că de la voi, deci incredibil, m-am simțit super iubită când am deschis toate mesajele. Astăzi trebuie să beau 500 ml de lichide. Eu am vrut să fac gastric sleeve, dar nu s-a putut, deoarece nu am avut kiloramele suficiente”, a mai adăugat ea.