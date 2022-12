Victor Slav, detalii neștiute despre relația cu Bianca Drăgușanu: „Nu avem foarte multe lucruri de discutat”

Victor Slav petrece Crăciunul împreună cu fiica sa, Sofia, așa cum face în fiecare an. Relația actorului cu Bianca Drăgușanu a fost una tumultoasă și emoționantă, dar care i-a maturizat atunci când au devenit părinți. Chiar dacă au decis să se despartă, Victor și Bianca comunică des și încearcă să se implice la maxim în creșterea micuței Natalia.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au avut o relație tumultoasă

Victor Slav și Bianca Drăgușanu s-au întâlnit pe platourile de filmare ale unei emisiuni de dans de la Pro TV și și-au dorit ca dragostea lor să dureze toată viața. Ei s-au căsătorit, dar după doar un an, în 2014, au mers împreună la notar pentru a semna actele care să le elibereze din căsnicia lor scurtă.

După divorțul lor, Victor Slav și Bianca Drăgușanu au mai încercat să se împace, dar nu au reușit să mențină o relație stabilă. În toamna lui 2016, cei doi au fost încântați când fiica lor, Sofia Natalia, a venit pe lume.

Deși nu au reușit să se reconcilieze, au învățat să își pună deoparte orgoliile pentru a se înțelege pentru binele fiicei lor. În prezent, Sofia Natalia locuiește cu mama ei, dar Victor este prezent în viața ei și îi face toate plăcerile. De sărbătorile de iarnă, Sofia va primi cadouri atât acasă, cât și în timpul vizitelor la tatăl ei.

“De sărbători, eu mereu fac Crăciunul în familie, asta se va întâmpla și anul acesta. Mă ocup de cele două afaceri cu parfumurile și brățările și mai avem și un site de cosmetice, e o perioadă propice acum de sărbători. Sărbătoarea Crăciunului mă va găsi acasă, în familie.

Revelionul nu știu unde o să-l fac, nu am știut niciodată unde fac revelionul. Clar Crăciunul o să-l fac și cu Sofia, pentru că așa am făcut întotdeauna, nu știu, ne înțelegem exact atunci în momentul respectiv dacă în prima zi de Crăciun stă la mamă sau o iau eu și în a doua zi, dar întotdeauna am făcut Crăciunul cu cea mică”, a declarat, în exclusivitate pentru , Victor Slav.

Victor Slav, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu

Victor Slav și Bianca Drăgușanu par să aibă o relație mai bună decât atunci când erau împreună. Aceasta se datorează faptului că fiecare dintre ei este fericit alături de partenerul actual și împărtășesc un obiectiv comun: asigurarea confortului și educației fiicei lor.

“Acum toate discuțiile noastre sunt strict legate de copil și atât. Ne intersectăm doar când sunt probleme sau discuții despre copil, nu avem foarte multe lucruri de discutat ca să iasă ceva contradictoriu. Orice om se maturizează, timpul trece constructiv și în evoluție’’, a afirmat Victor Slav pentru sursa citată.