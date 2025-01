Viorel Lis, după ce s-a vehiculat că s-a stins din viață: „Adică eu sunt în Rai acum?” (VIDEO)

Viorel Lis a ajuns la o vârstă la care , iar zvonurile despre moartea sa au generat îngrijorare printre cei din jur. Pentru a pune capăt speculațiilor, soțul Oanei Lis a dorit să clarifice lucrurile și a transmis un mesaj video, în care confirmă că este în viață.

În vârstă de 80 de ani, fostul edil al Capitalei a fost filmat chiar de Oana, care îi este alături în fiecare zi și îl îngrijește cu multă dedicare.

Oana Lis, criticată dur de internauți

Recent, Oana Lis a solicitat ajutor financiar pe rețelele de socializare pentru , însă a fost rapid criticată de internauți. Ca răspuns la atacuri, aceasta s-a apărat, explicând că nu anticipase dificultățile financiare și că nu a reușit să economisească pentru astfel de momente.

„Știu că mulți m-au judecat, că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel. Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt. Eu dacă nu făceam Psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin”, a precizat Oana Lis în cadrul unei emisiuni, notează .

Reacția lui Viorel Lis, după ce s-a scris că a murit

În urmă cu o zi, Oana Lis a împărtășit pe TikTok un clip cu reacția lui Viorel Lis, ca răspuns la zvonurile că ar fi decedat. Acesta nu este primul incident în care fostul primar al Capitalei se confruntă cu astfel de speculații. De data aceasta, însă, Viorel nu a stat pe gânduri și a ales să le combată într-un mod amuzant, confirmând cu umor că este în viață, pentru a liniști pe toți cei care s-au îngrijorat din cauza zvonurilor.

„Uite Oana ce zice aici, că am murit. Eu nu știam. Oare așa este în Rai, adică eu sunt în Rai acum?”, a spus Viorel Lis, în videoclipul de pe TikTok.