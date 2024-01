Oana Lis are în continuare grijă de Viorel Lis singură: „Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina”

Oana Lis a făcut dezvăluiri despre provocările pe care este nevoită să le înfrunte după ce Viorel Lis are probleme grave de sănătate. Ea face bani din activitatea ei de psiholog și, mai nou, vinde haine și diverse accesorii din casă. Cu toate acestea, Oana Lis spune că nu vrea să îl ducă pe Viorel Lis la azil:

Oana Lis, despre problemele de sănătate ale lui Viorel Lis

„Sunt antreprenor, dragă, vând! Nu aș vrea să fie un caz de victimizare, ci o resursă de a mă descurca!”, a spus Oana Lis în direct la Pro TV.

„Nu am vrut să mai cerșesc. Vând chestii. În spital mi-am dat seama că nu am nevoie de lucruri multe ca să funcționez. De bine nu le vând. (…) Eu râd, dar numai eu știu cât am plâns acasă”, a mai zis ea.

Oana Lis recunoaște că nu e ușor să aibă grijă singură de el, dar nu îl duce la azil.

„Nu a mai luat contact cu lumea, a stat doar acasă. A trebuit și trebuie să vând lucruri din casă. Am reușit să vând câteva lucruri, le mulțumesc celor care mi-au scris, o să mă mai gândesc ce pot să mai vând din casă. (…) Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina. În primul rând eu pot avea grijă de el, nu zic total nu, poate și eu la bătrânețe ajung la azil”, a mai zis ea, conform protv.ro

„Atâta timp cât e bine și conștient, eu cred că poate sta acasă. Cred că mai repede îl îngrop de viu decât să îl duc la azil. Pe mine, oamenii mă pun într-o lumină proastă. De ce există doar titluri negative, de ce nu există și știri pozitive? Eu sunt un om minunat care are grijă de el. Apoi citesc în ziare despre mine alte lucruri, mă deranjează, evident, eu acum lucrez ca psiholog, online, dar lucrez. Și vreau să fiu respectată”, a mai declarat ea.