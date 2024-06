Viviana Sposub, în culmea fericirii! În familia ei și a lui George Burcea a apărut un nou membru: „Ajung și la acest capitol al vieții mele”

Viviana Sposub și George Burcea formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Chiar dacă relația lor , cei doi sunt din nou împreună, iar acum sunt în culmea fericirii. În familia lor a apărut un nou membru.

Viviana Sposub și George Burcea, în culmea fericirii după apariția unui nou membru în familie

După ce au trecut prin momente de-a dreptul dificile, care păreau că nu se mai termină, Viviana Sposub și George Burcea sunt din nou fericiți împreună. În plus, în familia lor a apărut un nou membru. Nu de mult, cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare cine este noul membru al familiei lor.

Este vorba despre o pisică foarte drăguță. În imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate observa bucuria pe care Viviana o trăiește văzând că partenerul ei de viață se joacă cu micuțul patruped.

Într-un interviu, Viviana Sposub , dar și despre împăcarea cu George Burcea.

„În America, pentru mine, totul e extrem de impresionant. Mă simt ca acasă deja acolo. Am copilărit uitându-mă la producții care au fost filmate ori la New York, ori la L.A. Acum am ocazia să văd toate locurile pe care le vedeam atunci când eram copil și pe care visam să le vizitez într-o zi.

M-am bucurat să trăiesc sărbătorile într-o locație caldă. A fost pentru prima oară când am plecat din Europa. Și m-am bucurat și de prezența lui George. Am petrecut sărbătorile împreună și a fost foarte frumos”, a mărturisit Viviana, scrie .

Vedeta își dorește foarte mult să devină mamă

În același interviu, actuala parteneră a lui George Burcea a mărturisit că își dorește să devină mamă, pentru că îi plac foarte mult copiii și consideră că a ajuns în acel punct al vieții în care se simte pregătită pentru asta.

„Îmi doresc foarte mult să fiu mamă. Nu știu dacă mă văd mamă în viitorul apropiat, dar cu siguranță voi fi mamă. Am simțit asta întotdeauna, îmi plac foarte mult copiii. M-aș bucura foarte mult să ajung și la acest capitol al vieții mele”, mai spune Viviana Sposub.