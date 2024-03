Viviana Sposub își dorește un copil. Dezvăluiri inedite după întoarcerea din America: „Am simțit asta întotdeauna”

În vârstă de 26 de ani, Viviana Sposub se numără printre cele mai frumoase apariții din showbiz. De curând, vedeta a făcut un anunț surprinzător. a mărturisit că își dorește să își întemeieze o familie.

Viviana Sposub își dorește să devină mamă

Viviana Sposub e mai îndrăgostită ca oricând, iar relația cu George Burcea pare că merge ca pe roate, asta după ce luni bune .

Cu toate acestea, la scurt timp după ce s-a întors din America, fosta prezentatoare a făcut câteva dezvăluiri inedite despre dorința de a deveni mamă.

„Îmi doresc foarte mult să fiu mamă. Nu știu dacă mă văd mamă în viitorul apropiat, dar cu siguranță voi fi mamă. Am simțit asta întotdeauna, îmi plac foarte mult copiii. M-aș bucura foarte mult să ajung și la acest capitol al vieții mele”, a spus Viviana Sposub, notează .

Ce spune Viviana Sposub despre vizitele în SUA

Cât despre călătoria sa în Statele Unite ale Americii, Viviana Sposub a dezvăluit că a fost impresionată.

„În America, pentru mine, . Mă simt ca acasă deja acolo. Am copilărit uitându-mă la producții care au fost filmate ori la New York, ori la L.A. Acum am ocazia să văd toate locurile pe care le vedeam atunci când eram copil și pe care visam să le vizitez într-o zi.

M-am bucurat să trăiesc sărbătorile într-o locație caldă. A fost pentru prima oară când am plecat din Europa. Și m-am bucurat și de prezența lui George. Am petrecut sărbătorile împreună și a fost foarte frumos

Deocamdată, America este pentru mine o destinație de călătorie. Poate că pe viitor lucrurile vor sta altfel. Ai nevoie de o anumită viză pentru a putea profesa acolo. Acum merg și mă bucur de împrejurimi și de oamenii pe care mi i-am făcut deja prieteni acolo”, a spus Viviana Sposub pentru sursa menționată.