Viviana Sposub, jefuită și amenințată: ”Ce am văzut în filme, am trăit pe propria piele”

a trăit vreme de șase luni în Statele Unite alături de iubitul său din acea perioadă, actorul George Burcea, care fusese implicat în câteva proiecte cinematografice.

Din punctul ei de vedere a fost o experiență fascinantă, una primită cu entuziasm și spune că a avut regrete atunci când a revenit acasă și că se gândește serios să se stabilească în SUA.

Viviana Sposub: Vizita în Statele Unite ale Americii a fost wow!

”Până la vârsta aceasta, cel mai mult mi-a plăcut să vizitez Statele Unite ale Americii pentru că a fost o experiență wow, unică. Mă bucur că am avut ocazia să stau mai mult timp, am stat aproape jumătate de an și mi-am făcut mulți prieteni și țin legătura cu mulți prieteni americani.

Am putut să trăiesc experiența și tot ce am văzut în filme, am trait pe propria piele. Anul trecut, de exemplu, de Revelion am fost chiar în Time Square, chiar în centru și a fost o experiență de neuitat.”, a declarat Viviana Sposub, pentru .

Și dragostea ei pentru America nu a fost știrbită nici măcar de întâmplările neplăcute, ba chiar periculoase pe care viața din Los Angeles i le-a pus în cale.

Viviana Sposub, jefuită și amenințată

Viviana Sposub a mărturisit că a fost jefuită și că a rămas cât ai clipi și fără telefon și fără geantă. De asemenea, ea mai mărturisește că a fost implicată și într-un accident de mașină și că situația a fost la limită, pe punctul de a avea urmări nefaste.

“E mai ceva ca în filme. Nu am mai povestit nimănui despre experiența din America. În Los Angeles am avut parte de tot felul de peripeții: de împușcături, am avut accident de mașină, mi s-au furat telefoane, poșete, dar cu toate acestea m-am simțit bine.

Experiența de acolo m-a învățat cât de frumoasă este România și cât de safe este. Te simți în siguranță, femeie fiind, cel puțin, comparând, dar cu siguranță sunt și aici tot felul de situații, oricum, aici mă simt cel mai în siguranță.”, a mai spus Viviana, pentru .

Însă, chiar dacă a trecut prin toate aceste lucruri mai puțin plăcute, Viviana Sposub spune că nu regretă nimic și ar lua totul de la capăt, în țara tuturor posibilităților, America.

“Aș vrea să mă mut! Mi-ar plăcea să rămân acolo mai mult, dar ,deocamdată, viza nu îmi permite. Pot doar să mă duc și să mă întorc și tot așa!”, și-a mărturisit ea visul.