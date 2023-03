WRS, nemulțumit de piesa din finala Eurovision 2023: „N-a fost nimic pe gustul meu”

WRS este fostul finalist al concursului Eurovision 2022, care a interpretat piesa „Llmame” pe marea scenă a evenimentului. Fostul reprezentant al României la Eurovision a comentat deschis piesa aleasă anul acesta de conaționali .

Andrei Ursu, despre momentul care va reprezenta România la Eurovision 2023

WRS a spus că în cadrul concursului Eurovision 2023, l-a convins datorită încrederii de sine, dar artistul nu spune același lucru și despre melodia „D.G.T. (Off and On)”.

Fostul reprezentant al României în cadrul Eurovision îl sfătuiește pe Theodor Andrei să se pregătească pentru o perioadă de foc, cu multă presiune, potrivit .

„N-a fost nimic pe gustul meu. Am fost acolo, am cântat, m-au invitat și nu m-a impresionat nimic. Eu vorbesc de gustul meu acum, dar îi urez mult succes băiatului care a câștigat, e presiune super mare acolo și asta am zis «bă, sper să ducă!».

E foarte bine, l-am văzut sigur pe el pe scenă, e presiune mare că e un public imens, zeci de mii de oameni. Și doi la mână, e presiunea mare a presei, adică tu deja ajungi pe scenă obosit de la vorbit mult.

Și de asta dacă dai vreo gherlă sau vreo dumă proastă toată lumea e atentă acolo să ia picanterii. De asta mie îmi place să spun acum, când mă uit în spate, că mi-am dat doctoratul în entertainment. A fost testul ăla suprem”, a spus WRS.

Alexandra Ungureanu este dezamăgită de piesa din finala Eurovision 2023

Alexandra Ungureanu a participat, în urmă cu 20 de ani, la Eurovision, iar acum este familiarizată cu acest concurs. După ce s-au înscris mai mulți artiști la început de drum, .

Despre , Alexandra Ungureanu a spus că „are ceva, are zvâc, e interesant”.

„Am rămas mereu apropiată de fenomenul Eurovision, pentru că urmăresc întotdeauna și ce se întâmplă afară. Sunt piese care îmi plac foarte mult, chiar din piesele care nu ajung hituri, care nu se aud pe radio, dar mie îmi plac. Anul trecut am fost în juriu, anul acesta am văzut că a fost cu totul o altă organizare, și-au dorit ceva foarte fresh, mi se pare că nu le-a ieșit, adică nici fresh, nici efervescent, a fost un show mai sărăcuț așa, mă rog, a fost o altă abordare. Lumea e datoare să încerce, să găsească formula ideală până în momentul în care România va câștiga Eurovisionul. Îmi doresc din suflet să cred că se va întâmpla asta într-o zi. Dar la cum arăta show-ul din anul acesta, pentru mine nu e o miză neapărat să particip”, a spus ea.