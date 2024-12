Adrian Cozma (PNL): „Trebuie să oprim PSD să acapareze toată puterea în România”

Deputatul PNL Adrian Cozma a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că PNL nu mai poate sta la masă cu PSD în urma Congresului social-democraților:

“E clar că noi nu mai putem sta la masă cu oamenii care ne-au jignit, care au jignit președintele, care au jignit PNL și am spus, până când domnul Grindeanu nu își dă demisia din Guvern, nu poate sta în Guvern după ce ne-a făcut oportuniști, după ce a spus că umblăm pri buzunarele oamenilor. E clar că trebuie să existe o decontare la ceea ce s-a întâmplat acolo. E clar că s-au adunat la Congresul PSD și au făcut un concurs cine jignește mai tare PNL.

Eu tot timpul am fost o voce care am spus lucrurilor pe nume dar nu cred că am jignit personal pe cineva dar să știți că ceea ce au făcut în prima linie au pus la îndoială onestitatea și onoarea președintelui PNL. Astea sunt lucruri peste care nu putem trece”.

Adrian Cozma l-a acuzat pe Marcel Ciolacu și pe liderii PSD că vor să acapareze toată puterea:

“În același timp vreau să cred că domnul Ciolacu care caută să creeze un buget paralel prin rezerva bugetară, paralel cu bugetul României prin care să facă toate pomeniile și să îi facem campanie electorală pentru a ajunge președintele României. Este clar că trebuie să oprim aceste lucruri. Eu cred în continuare că trebuie să oprim PSD să acapareze toată puterea în România”.