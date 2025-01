Adrian Veștea (PNL): Cu siguranță îl vom susține toți liberalii pe Crin Antonescu. Este unul dintre candidații care va intra în turul 2 (VIDEO)

Secretarul general interimar al Partidului Național Liberal, , a declarat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, că toți liberalii îl vor susține pe la alegerile prezidențiale.

Amintim că, duminică, 26 ianuarie, Consiliul Naţional al PNL s-a reunit pentru validarea lui Crin Antonescu, la alegerile din luna mai.

„Cu siguranță îl vor susține toți liberalii pe Crin Antonescu”

Veștea a menționat că este esențial ca partidele politice să respecte promisiunile făcute în campania electorală pentru a recâștiga încrederea în clasa politică.

“Cu siguranță îl vom susține toți liberalii pe Crin Antonescu. Într-un partid democratic, cum este Partidul Național Liberal, este dreptul fiecărei persoane să se manifeste într-o formă sau alta. Am avut o singură persoană, care înțeleg că a avut o situație de nemulțumire. Nu am văzut în momentul în care am numărat voturile și înțeleg că a fost o singură împotrivire”.

Întrebat despre Rareș Bogdan care s-a abținut la votul din Consiliul Naţional al PNL, pendru candidatura lui Antinescu, Adrian Veștea a spus:

“Rareș Bogdan – am stat de vorbă cu el și a spus că nu a avut o astfel de abordare. Chiar când am ieșit l-am întrebat și nu a susținut un astfel de punct. Cel puțin, n-am mai apucat să văd la știri dacă a ieșit public și a avut o altă abordare, dar știu că mie mi-a spus că nu are nimic împotriva lui”.

Veștea a discutat și despre faptul că duminică va avea loc și Congresul Partidului Social Democrat pentru validarea lui Crin Antonescu.

“Este un moment extrem de important. Este o dovadă că există perseverență, există consens și în felul acesta dăm încredere românilor că ceea ce ne propunem, ca și coaliție, prin desemnarea candidatului, dar mai ales prin modul în care vom respecta programul de guvernare și modul în care vom face toate acele reforme pe care România le așteaptă de foarte multă vreme, vor duce la recâștigarea încrederii în clasa politică, iar acest lucru cred că este extrem de important pentru un stat de drept. Este important ca partidele politice, care sunt votate, care ajung în diverse poziții publice și au șansa de a crea coaliții și alcătui Guvernul să fie creditate și, până la urmă, apreciate în momentul în care își respectă promisiunile făcute în campania electorală și în perioada în care sunt la guvernare”.

„Crin Antonescu este unul dintre candidații care va intra în turul 2”

Secretarul general interimar al Partidului Național Liberal a fost întrebat și dacă va reuși Crin Antonescu să intre în al doillea tur al alegerilor prezidențiale.

“Cu siguranță, am văzut mai multe analize sociologice, sunt analize care confirmă acest lucru. Crin Antonescu este unul dintre candidații care va intra în turul 2. Cu siguranță, în situația în care lucrurile nu se vor schimba cu unul dintre candidații populiștilor, este o dovadă cât se poate de clară că cele 3 partide care, astăzi, sunt în coaliție, inclusiv minoritățile, vorbim atât de PSD, PNL și UDMR, astăzi sunt într-o etapă de mobilizare, într-o etapă în care vom vedea cu toții că în perioada următoare trecem la strângerea de semnături, pentru a putea să depunem candidatura începând cu data de 4 martie, iar ceea ce cred că este foarte important este faptul că intrăm într-o etapă de precampanie, cu deplasări în județe și în felul acesta, pe zi ce trece, fiecare cetățean al României va fi în cunoștință de cauză cu programul pe care îl avem noi, cu intențiile pe care le are Crin Antonescu și în felul acesta vor vota în cunoștință de cauză”.