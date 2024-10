Alexandru Kocsis (FD): Găsesc două explicații pentru declarațiile lui Becali despre candidatura lui Simion. Una e prostia (VIDEO)

Gigi Becali , marți, că Viorel Hrebenciuc l-a rugat să-l ajute pe George Simion, liderul AUR, să intre în turul 2 al prezidențialelor. Paronul FCSB a mai spus că a discutat subiectul și cu Sebastian Ghiță și că există un plan să fie atacați toți candidații la prezidențiale, mai puțin Simion.

Deputatul Alexandru Kocsis (Forța Dreptei) a comentat aceste dezvăluiri miercuri, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, spunând că Becali a făcut aceste afirmații fie din prostie, fie pentru a-l compromite pe Simion. Asta deși Becali la parlamentare pe listele AUR și s-a angajat să-l susțină pe Simion la prezidențiale.

Alexandru Kocsis, reacție după dezvăluirile lui Becali despre candidatura lui Simion

„Eu nu am mușcat chestiunea asta cu Hrebenciuc și PSD, vă spun sincer. Nu știu exact ce e acolo, dar mi se pare foarte ciudată această ieșire a lui Gigi Becali pentru că el este un candidat AUR, e pe lista AUR și ar trebui, teoretic, să-l ajute pe Simion, dar prin declarațiile astea i-a dinamitat campania pur și simplu.

Nu găsesc decât două explicații (pentru ieșirea lui Becali). Una e prostia și alta e o manevră de compromitere a candidatului Simion.

Eu speculez, că n-avem de unde să știm exact, dar eu cred că PSD, cu toate resurse pe care le are, cu două milioane de euro pe lună subvenție pe care le are de la stat, 100 de milioane în patru ani, are bani să angajeze consultanți, n-are nevoie de Hrebenciuc. În schimb, eu vă spun cine ar avea nevoie de Hrebenciuc – dl Geoană!”, a declarat Alexandru Kocsis.