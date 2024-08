Alina Gorghiu, despre decizia CSM privind judecătoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai: „Nu putem să ne facem că nu vedem că sunt anumite cauze care nemulțumesc adânc cetățeanul” (VIDEO)

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a comentat într-o intervenție pentru B1 TV decizia CSM privind judecătoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai. Aceasta a precizat că judecătoarea Ancuța Popoviciu este în continuare vizată de procedura disciplinară, în ciuda faptului că membrii secției de judecători a CSM au decis că ea poate să judece în continuare dosarul în care este acuzat Vlad Pascu:

„O să vă rog să îmi permiteți să nu răspund chiar într-o frază, să fac o scurtă prezentare și să vă spun că în primul rând este de precizat că această decizie aparține secției pentru judecători în materie disciplinară a CSM la care ministrul Justiției nu participă, ca să lămuresc acest aspect încă de la început. În al doilea rând trebuie precizat că secția a analizat acest dosar și a decis, așa cum bine ați spus ca judecătoarea să nu fie suspendată până la închiderea procedurii disciplinare deși Inspecția Judiciară o propusese suspendarea magistratului până la finalizarea acestor proceduri. E important să spunem că există în continuare o procedură disciplinară în curs și în același timp un dosar penal în curs de judecată”.

Alina Gorghiu a mai precizat că și-ar fi dorit ca CSM să elimine prin decizia de miercuri doza de neîncredere a cetățenilor în sistemul de Justiție:

„Eu în calitatea pe care o am de ministru al Justiției nu am voie să comentez nici raportul, nici probele, nici dosarul. Am acea obligație de rezervă pe care doresc să mi-o păstrez în continuare. Însă au fost foarte multe controverse generate de acest dosar, multă dezbatere publică generată de ce s-a întâmplat la diverse termene de judecată, foarte multă emoție negativă cu impact în întreaga societate și e normal văzând aceste imagini și această dezbatere, să îți dorești ca cetățean de rând să ai o justiție dreaptă, corectă, eficientă.

Eu ca om de rând și ca ministru al Justiției nu o dată am spus în spațiul public că îmi doresc să găsim o soluție pentru eliminarea neîncrederii în actul de justiție. Mi-aș fi dorit ca prin decizia în acest caz CSM să găsească acea cale potrivită, acea soluție, acel remediu care să elimine doza de neîncredere care nu este deloc de ignorat și să elimine și semnele de întrebare legate de acest dosar atât de sensibil. Nu putem să ne facem că nu vedem că sunt anumite cauze care nemulțumesc adânc cetățeanul de rând”.