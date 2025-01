Partidul AUR, condus de George Simion nu este dispus să susțină o a lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale. Senatorul Petrișor Peiu a explicat care este poziția partidului pe acest subiect.

Senatorul Petrișor Peiu a afirmat că este exclus ca Victor Ponta să candideze din partea AUR la din luna mai. Potrivit spuselor sale, dacă acesta dorește să candideze trebuie să reprezinte PSD. Politicianul a făcut acest comentariu în emisiunea News Pass, răspunzând unei întrebări a jurnalistei Laura Chiriac.

Jurnalista a dorit să știe dacă AUR îl va susține pe Victor Ponta, în cazul în care Curtea Constituțională i-ar interzice lui Călin Georgescu să mai candideze. Petrișor Peiu a fost categoric excluzând această variantă.

„Exclus. Domnul Ponta este un politician social-democrat și nu poate candida decât din partea unui partid social-democrat”, a declarat senatorul AUR în emisiunea Laurei Chriac.

AUR are un plan de rezervă

El a precizat că, în situația în care Călin Georgescu nu va mai candida, indiferent de motiv, AUR are un plan de rezervă. A refuzat să-l dezvăluie, spunând că acest lucru îl poate face doar președintele George Simion sau altcineva din conducerea partidului.

„În măsura în care în România democrația va funcționa și toată lumea va avea dreptul să candideze, noi îl vom susține pe domnul Călin Georgescu…Dacă dl Georgescu nu va putea candida vom avea un plan de rezervă. Nu pot să vi-l spun deoarece nu sunt președintele partidului”, a mai explicat Petrișor Peiu.

El a precizat că partidul va susține candidatura lui Călin Georgescu, la alegerile prezidențiale din luna mai, chiar dacă există puncte de vedere divergente.

„În contextul în care s-a văzut că pe zona de electorat care contestă actuala coaliție aflată la putere avem un candidat mult mai puternic, conform rezultatului din primul tur, Călin Georgescu, am hotărât cu toții să-i susținem candidatura. Aceasta chiar dacă nu toate punctele noastre de vedere coincid cu punctele de vedere ale dânsului. Nu este vorba despre o potrivire 100%. Dar dânsul are cele mai multe șanse să zdruncine puterea absolută pe care o are această coaliție majoritară”, a precizat senatorul AUR.

Victor Ponta a anunțat că ar putea candida la prezidențiale

Comentariile lui Petrișor Peiu vin să lămurească speculațiile cu privire la posibila susținere, de către AUR, a candidaturii lui Victor Ponta. Deputatul PSD a declarat, zilele acestea, că ia în calcul să se înscrie în cursa pentru Cotroceni, deoarece nici unul dintre candidații actuali nu îi par de încredere. El a refuzat să dea un răspuns clar în acest moment, spunând că urmează să ia o decizie.

„Pentru că nu pot să vă răspund în acest moment. V-am spus doar că dintre candidații actuali eu nu văd cu cine. Îi cunosc foarte bine pe cei mai mulți dintre ei. Poate vor apărea alți candidați sau poate voi candida chiar eu. O să vedem când începe procesul. Eu nu sunt candidat de profesie. Am candidat acum 10 ani, însă mi-aș dori și eu și mulți alți oameni din România să avem cu cine să votăm pentru, nu contra.”, a spus el.

Dacă își va asuma o astfel de candidatur, Victor Ponta riscă să fie exclus din PSD. Aceasta deoarece partidul condus de Marcel Ciolacu a decis să-l susțină pe Crin Antonescu, la alegerile prezidențiale, candidat unic al coaliției de guvernare.

„Dacă Victor Ponta candidează atunci trebuie să demisioneze din PSD sau va fi exclus, pentru că nu va fi candidatul partidului”, a spus Ciolacu.