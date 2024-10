Bogdan Matei, după ce candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale a fost respinsă: Nu există niciun fel de amestec din partea PSD. Și pentru mine este o surpriză (VIDEO)

Senatorul PSD, , a fost întrebat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, dacă PSD are vreun amestesc în ceea ce privește respingerea candidaturii la alegerile prezidențiale, pentru a-l aduce pe George Simion în turul 2.

„Și pentru mine este o surpriză”

Bogdan Matei a ținut să sublinieze faptul că PSD-ul nu are niciun fel de amestec cu faptul că CCR a respins candidatura șefei S.O.S la prezidențiale.

“Este o glumă, nici nu știu cum să o numesc. În primul rând, nu există niciun fel de amestec din partea Partidului Social Democrat cu privire la excluderea sau introducerea unor candidați de a putea să-și exercite acest drept, de a candida la anumite alegeri prezidențiale sau ce mai dorim noi. În al doilea rând, ascult discursul colegului nostru de la Partidul Național Liberal, care se joacă, așa, cu calculele. Considerăm că dacă nu eliminăm pe cineva, ajunge altcineva în turul 2 și dezavantajează pe dumnealor. Pentru Dumnezeu! Oamenii vor decide cine intră în turul 2, cine câștigă aceste alegeri prezidențiale și nicidecum noi, dacă facem anumite calcule sau declarații că nu știu ce a făcut Curtea Constituțională și dacă acum nu mai este doamna Șoșoacă în aceste alegeri prezidențiale s-a terminat cu candidatul Partidului Național Liberal.

Ce să înțeleg, că nu prea se înțelege absolut nimic. Cred că e foarte important ca fiecare să ne canalizăm eforturile pe propriul candidat și nicidecum să ne rezumăm la anumite calcule matematice, care vă asigur că nicidecum nu vor ieși așa cum le prezentăm noi, astăzi, din punctul fiecărui partid politic pe care îl reprezentăm. Oamenii sunt cei care ne vor spune foarte exact unde ne aflăm. În ceea ce privește decizia Curții Constituționale, n-am eu nici căderea și nici absolut nimic să comentez.

Și pentru mine este o surpriză pentru că, din punctul meu de vedere, aceste decizii trebuie să le ia doar Biroul Electoral Central, cu privire la documentele pe care trebuie să le prezinți acolo și dacă acestea sunt în regulă. Dar, totuși, să nu uităm că toată această problemă a doamnei Șoșoacă a plecat de la omul dumneaei, doamna avocat pe care ați menționat-o dumneavoastră, nici nu o cunosc, nu știu despre cine este vorba sau doamna patron. Adică, din punctul meu de vedere, nu văd de ce a fost introdus în toată această poveste Partidul Social Democrat doar pentru simplul fapt că, la un moment dat, prin Parlamentul României, am avut aceste nominalizări. Ele sunt dintotdeauna și nu cred că din această perspectivă putem să mergem doar cu discuția voi i-ați numit pe cei de la CCR și acum cei de la CCR vă ascultă pe voi. Încă o dată, nu stă în picioare niciun argument pe care îl invocă colegii noștri, în special colegii noștri de la Partidul Național Liberal, pentru că, repet, n-am avut și nici nu ne interesează niciunul dintre contracandidații noștri, chiar dacă dumnealor își fac calcule, că dacă am intra noi cu candidatul AUR am avea nu știu câte șanse și așa mai departe. Să nu aibă surpriza chiar împotriva candidatului Partidului Național Liberal tot noi să câștigăm și atunci pledoaria dumnealor nu va mai sta în picioare”, a spus senatorul PSD.