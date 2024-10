Buzoianu (USR): Cine votează AUR votează, de fapt, PSD. Oamenii ăștia cred că și-au luat țara pe persoană fizică. Mai suntem unii dintre noi care nu credem că țara asta e a lui Ciolacu (VIDEO)

„Cine votează AUR votează, de fapt, PSD”, a declarat deputata USR Diana Buzoianu, în contextul speculațiilor că social-democrații au un plan să-l împingă pe candidatul AUR, George Simion, în finala prezidențială cu Marcel Ciolacu.

Marți, Gigi Becali a avut și el o ieșire pe subiect, că Viorel Hrebenciuc l-a rugat să-l ajute pe liderul AUR să intre în turul 2.

În paralel, că PSD are un plan de a da AUR „mai mult de 10-20 de voturi” în fiecare secție de votare, astfel încât Simion să ajungă în finala prezidențială.

„Mai suntem unii dintre noi care nu credem că țara asta e a lui Ciolacu”, a mai reacționat Diana Buzoianu, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Buzoianu: Țara asta nu e a lui Ciolacu!

„Eu n-am o explicație, am un sentiment: nu mai pot! Eu nu știu cine mai poate, eu nu mai pot. Nu mai pot cu Ciolacu, are niște explicații din astea… A apărut în niște poze cu niște teroriști (Omar Hayssan). ”E, se mai întâmplă tuturor, cred că am depășit momentele de cancan…”. ”Ați dat jos un candidat din pix prin CCR”. ”E, vă rog frumos, justiția e independentă, am depășit momentul”. ”Știți că au ieșit oameni public să spună că aveți un plan să băgați omul pentru care ați făcut schema cu CCR-ul, să-i dați mai multe voturi”. „E, să stăm noi cuminți, să stăm liniștiți, că vă iau democrația din brațe, dar voi să stați liniștiți, am depășit momentul”.

Azi, în primul tur, cine votează AUR votează, de fapt, PSD. Oamenii ăștia cred că și-au luat țara asta pe persoană fizică. Mai suntem unii dintre noi care nu credem că țara asta e a lui Ciolacu”, a declarat deputata USR Diana Buzoianu, pentru B1 TV.

Aceasta a mai precizat că „dna Lasconi are un program întreg pe Justiție! Spre deosebire de dl Ciolacu, dna Lasconi înțelege că în justiție azi sunt foarte multe probleme”.