Călin Georgescu a vorbit despre intrarea României în Schengen. Vrea să modifice Constituția României

Candidatul independent Călin Georgescu a declarat, miercuri, după ce s-au , că nu este „fan” al lui Vladimir Putin, dar îl consideră un lider al Rusiei.

„Sun fan poporul român”

că el este doar pro-România și „fan al poporului român”, nu al lui Putin, conform

„Preşedintele Putin, din punctul meu de vedere, pentru ţara lui este un lider, este un patriot, în sensul pentru ţara lui, dar nu sunt fan Putin. Eu sunt pro-România. Sunt fan poporul român”, a spus Călin Georgescu.

El a afirmat că nu s-a întâlnit niciodată cu Vladimir Putin și a sfătuit oamenii la prudența diplomației, având în vedere războiul din Ucraina.

„În limbajul diplomatic, în arta diplomatică trebuie să fii cu mare atenţie la aceste aspecte – dacă astăzi Rusia antagonizează cu Ucraina, dacă mâine vor fi prieteni? Nu ştim, este un mare risc”, a transmis Călin Georgescu.

Constituția României ar putea fi modificată

Candidatul independent a mai vorbit despre Constituția României și spune că ar trebui modificată printr-un referendum.

„Da, sigur că da, sunt lucruri care trebuiesc modificate, mai ales după intrarea României în Uniunea Europeană şi NATO. Sunt lucruri care evident necesită observaţii, dar cel mai important lucru este să înţelegem că Constituţia trebuie respectată în primul rând. Respectată. Nu a fost respectată deloc. Şi iau unul din cele mai importante articole – articolul 47, legat de calitatea vieţii”, a declarat Georgescu.

În plus, legat de aderarea României la Schengen, Georgescu a spus anterior că este un lucru pozitiv faptul că nu am reușit să aderam la Schengen terestru: „trebuie să transmitem că este o onoare pentru noi că nu am intrat în Schengen. Este bine că nu am intrat în Schengen”.

Acum, candidatul independent spune că va continua demersurile pentru aderarea la spațiul Schengen.

„Rămâne de văzut.Vom vedea ulterior. Să vedem ce se va întâmpla în ziua de duminică. Cert este că, evident, voi milita pentru acest lucru şi îl voi duce la îndeplinire. Dar, pe de altă parte, la vremea respectivă, Schengenul terestru nu a fost blocat de Occident, respectiv, cum se spune, de Austria. Schengenul terestru în primul rând a fost blocat de clasa politică românească, care îşi vedea periclitate business-urile de la vamă. Despre asta vorbim”, a spus Călin Georgescu.

Reamintim că CSAT a desecretizat documente legate de desfășurarea campaniei electorale ale lui Călin Georgescu de pe TikTok și s-a arătat că au fost peste 85.000 de atacuri cibernetice ruse asupra instituțiilor României, precum AEP, BEC, Roaep.ro. În plus, el a beneficiat de peste 380.000 de dolari pentru plata către conturi de TikTok dde către Bogdan Peșchir.