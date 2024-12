Călin Georgescu, după decizia CCR: Lucrurile nu vor rămâne cum dorește puterea de la București. Vom merge la ÎCCJ, acțiunile sunt în curs

a declarat că România a scris istorie și că alte state sunt cu ochii pe țara noastră după .

„Îi asigur că tot mapamondul știe ce se întâmplă în România”

De asemenea, Georgescu a precizat că “Lucrurile nu vor rămâne cum dorește puterea de la București”.

„Am auzit și eu. Am auzit aceste zvonuri. (n.r Că nu va mai fi lăsat să candideze la reluarea alegerilor). Am următoarea observație, ei în disperarea lor, fiindcă își văd cu periculozitate pozițiile și aceste sinecuri pe care le-au creat în timp și ceea ce se poate scoate la iveală în 35 de ani. Am următorul mesaj pentru ei, îi asigur că tot mapamondul știe ce se întâmplă în România. Lucrurile nu vor rămâne cum dorește puterea de la București. CCR are nouă membri. Ei nu pot fi peste puterea a nouă milioane de oameni. Creează un dezechilibru celor trei puteri din stat. Poporul român este suveran și va rămâne suveran indiferent de cum vor ei să mă oprească. Nu mă vor putea opri și nu vor putea opri poporul român. Am făcut istorie, ei nu pot șterge istoria. Tot mapamondul e cu ochii pe România după această decizie barbară”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea TV, potrivit .

„Vom merge la ÎCCJ, acțiunile sunt în curs”

Întrebat cum va ataca decizia CCR, Georgescu a anunțat că va merge la ÎCCJ.

„Vom merge la ÎCCJ, acțiunile sunt în curs. Cunoaștem pozitia Curții”, a mai spus candidatul independent.

Amintim că CCR a anulat, vineri, turul 1 al alegerilor prezidențiale.