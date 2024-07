Carmen Dan: Am demisionat din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană. Nu mai vreau să fiu asociată sub nicio formă cu numele sau imaginea lui Liviu Dragnea

Carmen Dan, fost ministru al Afacerilor Interne, a anunțat că a demisionat din poziția de președintă a partidului Mișcarea România Suverană și că nu mai vrea să fie „asociată sub nicio formă cu numele sau imaginea” lui Liviu Dragnea.

Carmen Dan și-a anunțat demisia

Fostul ministru a făcut anunțul, marți, într-o postare pe Facebook.

„Acum ceva timp, ceea ce urmează să comunic, am transmis în interiorul partidului, în cadru statutar așa cum este corect! Consider ca este momentul să anunț și public! Pentru mine, proiectul M.R.S a luat sfârșit! Am demisionat din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană!”, a declarat Carmen Dan.

Spune că nu mai vrea să fie asociată cu Liviu Dragnea

Carmen Dan s-a delimitat de Liviu Dragnea.

„Transmit tuturor celor care mă cunosc ca om și ca politician că nu mai vreau să fiu asociată sub nicio formă cu numele sau imaginea celui pe care l-am susținut atâția ani în mod loial și corect! Am acceptat funcția de președinte al acestui partid din respect pentru cei care l-au urmat atunci când s-a scindat un alt partid ca urmare a neimplicării și neasumării lui, la rugămintea lui expresă, crezând cu tărie în obiectivele asumate, consecventă ideii de echipă și susținând cu toată puterea un concept de «politică altfel», curată, responsabilă, în interesul românului și al României! Da, mă refer la Liviu Dragnea!”, a continuat Carmen Dan.

„Dacă foștii mei colegi din M.R.S cred că mai pot urma o himeră, sunt liberi să o facă! Le urez cu sinceritate, succes! În ceea ce mă privește voi continua să fiu loială principiilor care mi-au guvernat activitatea! Ca om și ca politician, consider că trebuie să rămâi corect și vertical, indiferent de circumstanțe sau conjuncturi, chiar și atunci când realitatea te dezamăgește!”, a mai declarat fostul ministru.