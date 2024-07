Cătălin Cîrstoiu a spus dacă i s-a cerut sau nu retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu a fost această discuție. Eu am plecat de la Guvern cu decizia coaliției, că rămân în continuare candidatul PSD-PNL (VIDEO)

, candidatul coaliției PSD-PNL în cursa pentru Primăria Capitalei, a fost prezent în studioul B1 TV, în cadrul Știrilor B1, prezentate de Alex Vlădescu.

„Sunt candidatul coaliției PSD-PNL, simt susținerea liderilor alianței”

Cîrstoiu a spus că nu își pune problema să se retragă din cursă și că simte susținerea liderilor alianței.

“Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu domnul Marcel Ciolacu. Sunt susținut în această cursă electorală de cele două mari partide, conduse de domnul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Până la urmă, e o alianță care dă orașului stabilitate, asta vrea, să dea orașului stabilitate, să dea țării stabilitate și eu sunt onorat, și sunt convins că și Gabriela Firea, și Sebastian Burduja se vor implica 100% în campania asta electorală.

Eu sunt . Aceasta a fost discuția finală a întâlnirii pe care am avut-o acum două zile. Cumva e ciudat, că acolo e o întâlnire între oameni serioși și, cumva, e ciudat să discutăm pe surse. Eu nu prea discut pe surse, eu discut pe realitate. Realitatea zilei este că sunt candidatul coaliției PSD-PNL, simt susținerea liderilor alianței și, mai mult de atât, eu cred că trebuie să o spun răspicat, nu îmi pun problema să mă retrag, pentru că până la urmă…”

Cîrstoiu, dacă i s-a cerut sau nu retragerea din cursă

Cîrstoiu a fost întrebat dacă i s-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Generală.

“Nu a fost această discuție. Eu am plecat de la Guvern cu decizia coaliției că rămân în continuare candidatul coaliției, pentru că până la urmă, coaliția mi-a propus mie acest lucru. Nu m-am dus eu la coaliție, am bătut în ușă și am spus ‘bună ziua, sunt eu, doctorul, vreau să candidez, nu, nu îmi trecea prin cap așa ceva”.