Cătălin Predoiu, despre ordonanța testării antidrog: „Nu este un demers izolat al MAI” (VIDEO)

Ordonanța privind testarea antidrog a șoferilor a fost modificată și aprobată în ședința de Guvern de joi. Șoferii își vor lua înapoi permisul de conducere după trei zile dacă nu ies rezultatele testelor de laborator.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că această Ordonanță nu a fost un demers izolat al MAI și că se înscrie în lupta antidrog pe care a declanșat-o odată cu preluarea mandatului:

“Am fost informați în cadrul acestor dezbateri publice cu privire la toate punctele de vedere exprimate în legătură cu modalitățile prin care să creștem siguranța pe drumurile publice, așa cum ni s-a cerut în mod repetat. Această Ordonanța nu este un demers izolat al MAI, este o măsură care se înscrie într-o politică pe care am cerut-o și am impus-o la MAI încă de la preluarea mandatului. Am fost în mod repetat citat trunchiat declarația subsemnatului, în sensul că lupta cu drogurile este pierdută. Este o declarație mai largă pe care am făcut-o la preluarea mandatului și nu la jumătatea lui, o declarație care a inclus și comandamentul de a întări această luptă, de a iniția măsuri contra traficului și consumuluid e droguri șid e a câștiga această luptă.

În ultimele 12 luni, în urma stabilirii acestor priorități, Poliția Română a lansat 1.000 d eoperațiuni importante antidrog, dintre care 398 mari operațiuni antidrog”.

Cătălin Predoiu a mai precizat că îmbunătățirea legislației a venit ca o măsură ce vizează lupta împotriva drogurilor în România:

„Acest tablou a fost compeltat și cu o măsură în domeniul îmbunătățirii legislației, în esență, în vara anului trecut Ministerul Afacerilor Interne i s-a cerut trei lucruri: să completeze legislația privind combaterea consumului de droguri la volan, să elimine din folosința agenților de Poliție drugtestele care dau erori și să înmulțească semnificativ numărul de drugteste. MAI a procedat la toate aceste măsuri și le-a realizat”.