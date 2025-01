Ce mesaj le-a transmis Elena Lasconi românilor, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale: “Să ne reamintim să fim uniți pentru că lucrurile extraordinare se fac doar dacă suntem uniți, nu dezbinați” (VIDEO)

, în calitate de candidat la , a transmis românilor un mesaj de unitate, subliniind importanța coeziunii în societate.

„Să ne reamintim să fim uniți”

Președinta USR, a afirmat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, că „lucrurile extraordinare se fac doar dacă suntem uniți, nu dezbinați” și a criticat tendințele de dezbinare care au afectat poporul. Lasconi a menționat că învățătura creștinismului se referă la importanța iubirii și a solidarității între oameni.

“Este acela de unitate, să ne reamintim să fim uniți pentru că lucrurile extraordinare se fac doar dacă suntem uniți, nu dezbinați, și o astfel de mișcare pe care o vedem în ultimele luni nu a făcut altceva decât să dezbine poporul și asta nu înseamnă că ești neapărat un bun creștin, pentru că pe mine creștinismul m-a învățat că iubirea este cea mai importantă și că e important să-ți iubești aproapele, dar când suntem dezbinați, frate contra frate, soț contra soție, oameni pe stradă, mie nu mi se pare că ăsta este un semn bun pentru nicio societate”.

„Dacă pot să fac asta într-o comunitate, pot s-o fac și la nivel național”

Întrebată dacă ea crede că țara noastră poate depăși acest moment de impas, Lasconi a răspuns:

“Eu cred că da și, astăzi, când am fost în Piața Primăriei să facem o horă cu câmpulungenii, de Mica Unire, m-am bucurat și le-am și comunicat asta câmpulungenilor, că am reușit să ne reamintim la Câmpulung ce înseamnă să fim uniți și dacă pot să fac asta într-o comunitate, pot s-o fac și la nivel național, pentru că îmi iubesc țara”.