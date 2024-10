Ce răspuns a dat Nicolae Ciucă la întrebarea dacă i-ar răspunde la telefon lui Marcel Ciolacu, în cazul în care l-ar suna: „Există staff tehnic desemnat să rezolve problemele de guvernare” (VIDEO)

Președintele PNL, , a fost întrebat în cadrul emisiunii „Ediție specială”, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, dacă i-ar răspunde la telefon lui Marcel Ciolacu în cazul în care acesta îl va suna. Nicolae Ciucă a răspuns hotărât că “nu”.

„Dacă am spus nu…Nu înseamnă, nu”

Gabriela Mihai: “Dacă vă sună, Marcel Ciolacu, îi răspundeți?”

Nicolae Ciucă: “Nu!”

Gabriela Mihai: “Poate vă trimite un mesaj, îi răspundeți?”

Nicolae Ciucă: “Nu! Dacă am spus nu…Nu înseamnă, nu”.

Gabriela Mihai: “Păi, în continuare sunteți la guvernare și întrebarea este cum mai poate funcționa guvernarea fără acest dialog?”

„Există staff tehnic desemnat să rezolve problemele de guvernare”

Nicolae Ciucă: “Există staff tehnic desemnat să rezolve problemele de guvernare. Avem un prim viceprim-ministru, avem Secretarul General al Partidului, avem miniștri în cadrul Guvernului.

Ei fac parte din staff-ul tehnic, care rezolvă toate problemele apărute la guvernare, iar chestiunea legată de apariția unei probleme … Sigur, și noi am crezut că PSD-ul nu mai are probleme și am crezut că -ul este un partener cu care putem să discutăm subiectele legate de o predictibilitate, legate de o stabilitate a țării. Dar, în momentul în care, și chestiunea asta s-a mai întâmplat în istorie, au ajuns la putere și au simțit mirosul puterii, a reieșit foarte clar că își doresc puterea totală. Este o falsă impresie și un fals mesaj, când se spune noi împărțim puterea.

Păi cum împărțim puterea, când iacătă cum o iei pe toată și vrei s-o iei pe toată. Iar formula care se generează prin a îl duce pe George Simion în turul 2, nu reprezintă nimic altceva decât o perspectivă a guvernării PSD- AUR”.