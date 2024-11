Cine este Lucian Pahonțu, generalul trecut în rezervă de Iohannis. Conduce din 2005 SPP, serviciul de protecție a demnitarilor / Gigi Becali, despre Pahonțu: „Mi-e frică de omul ăsta” (VIDEO, GALERIE FOTO)

Președintele Klaus Iohannis pe șeful Serviciul de Protecție și Pază (SPP), generalul cu patru stele Lucian Pahonțu.

„Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 1 noiembrie 2024, decretul privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Pahonțu Lucian-Silvan din Serviciul de Protecție și Pază, la data de 2 noiembrie 2024”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Pahonțu conduce SPP din 2005

Lucian-Silvian Pahonțu, care va împlini sâmbătă 60 de ani, conduce SPP din decembrie 2005, cu rang de secretar de stat. Potrivit , el va rămâne la comanda serviciului de protecție a demnitarilor și se pensionează deoarece împlinește vârsta legală de pensionare pentru militari.

Rămâne de văzut dacă Iohannis va numi pe altcineva în fruntea SPP sau va lăsa decizia în seama noului președinte. Amintim că nici Serviciul Român de Informații (SRI) nu are șef plin în acest moment.

Anterior, Pahonțu a fost şef de Stat Major la Brigada 11 Mobilă Jandarmi din Bucureşti și comandant al Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei Române, notează

Lucian Pahonțu a absolvit Școala Militară de ofițeri activi, profilul transmisiuni (1987), urmând apoi cursurile Facultății de Arme Întrunite din cadrul Universității Naționale de Apărare din București (1994). Din 2003 e doctor în științe militare.

Becali, despre Pahonțu: Mi-e frică de omul ăsta

Recent, Gigi Becali, patronul FCSB, susținea că generalul Lucian Pahonțu este din România”. Declarațiile au fost făcute la Realitatea Plus, în contextul făcute tot de Becali privind împingerea lui George Simion, liderul AUR, în turul 2 al prezidențialelor.

„Acum, zic ei, răul mai mic. Adică răul mai mic, vezi Doamne, partid extremist. Stați să vedem. La un parastas, la o înmormântare și era și parastas acolo, era un șef de serviciu important în România. Mi-a spus Pandele, nu-i dau numele că mi-e frică de omul ăsta, că ăsta conduce România. Nu-i dau numele că nu vreau să am probleme, că e și om de treabă.

Și omul ăsta a zis: dacă intrăm în turul II, și Ciucă, și Simion, îl batem măr pe Ciolacu. Și le-a spus acolo, era un episcop, erau preoți, dar eu eram afară și am auzit și eu treaba asta. Eram la Cernica, la un parastas.

Așa că persoana asta, dacă îi promite lui Ciolacu, îi promite degeaba. Acolo a spus că mănâncă bătaie. Omul de care spun eu este un om foarte important. Eu nu știam că atât de mare putere are. În ultimul timp am aflat, că mi-a spus Pandele, că are cea mai mare putere din România. Eu nici acum nu cred. Dar persoana asta așa a spus”, a susținut Gigi Becali.