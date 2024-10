Gigi Becali, despre generalul Lucian Pahonțu: „Mi-e frică de omul ăsta. Are cea mai mare putere din România”

Gigi Becali susține că generalul Lucian Pahonțu este omul cu „cea mai mare putere din România”, transmite .

Gigi Becali spune că îi e „frică” de Lucian Pahonțu

Omul de afaceri a vorbit despre Lucian Pahonțu, la Realitatea Plus, fără a pronunța numele generalului, și susține că acesta îi inspiră teamă.

„Acum, zic ei, răul mai mic. Adică răul mai mic, vezi Doamne, partid extremist. Stați să vedem. La un parastas, la o înmormântare și era și parastas acolo, era un șef de serviciu important în România. Mi-a spus Pandele, nu-i dau numele că mi-e frică de omul ăsta, că ăsta conduce România. Nu-i dau numele că nu vreau să am probleme, că e și om de treabă. Și omul ăsta a zis: dacă intrăm în turul II, și Ciucă, și Simion, îl batem măr pe Ciolacu. Și le-a spus acolo, era un episcop, erau preoți, dar eu eram afară și am auzit și eu treaba asta. Eram la Cernica, la un parastas.

Așa că persoana asta, dacă îi promite lui Ciolacu, îi promite degeaba. Acolo a spus că mănâncă bătaie. Omul de care spun eu este un om foarte important. Eu nu știam că atât de mare putere are. În ultimul timp am aflat, că mi-a spus Pandele, că are cea mai mare putere din România. Eu nici acum nu cred. Dar persoana asta așa a spus”, a declarat Gigi Becali.