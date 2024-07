Ciprian Ciucu, despre proiectele de infrastructură din Sectorul 6: „Am reabilitat și resistematizat sute de străzi în Militari și în Drumul Taberei, unde nu se mai intervenise de zeci de ani” (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a prezentat miercuri într-o intervenție pentru B1 TV care sunt principalele proiecte de infrastructură pe care le-a realizat. Acesta a precizat că în mandatul său au fost construite 8.000 de locuri de parcare rezidențiale noi:

Ciprian Ciucu, despre proiectele de infrastructură din Sectorul 6

„Am preluat sectorul cu 42.000 de locuri de parcare rezidențiale și l-am dus la 50.000, deci am făcut vreo 8.000 de locuri de parcare noi. Nu doar cele trasate pe asfalt, ci locuri noi, care nu existau înainte”.

De asemenea, Ciprian Ciucu a spus că au fost reabiloitate sute de străzi în cartierul Militari: „Pe infrastructură avem proiecte importante în Sectorul 6, în primul rând aș vrea să menționez drumul Valea Largă care are 1,5 km și care va lega Prelungirea Ghencea, o stradă cu probleme din Sectroul 6 cu Bulevardul Timișoara.

Va fi un drum cu două benzi pe sens, troturare largi, piste de biciclete și deja utilități. Vorbim despre un drum făcut de la zero, de la studiu de fezabilitate, a fost nevoie de exproprieri, de proiectare, s-a tras canalizare, o construcție destul de complicată pentru că a trebuit să trecem apa printr-un apeduct din zonă. Drumul Osiei, de asemenea, l-am făcut undeva la două treimi și acum finalizăm și ultima parte și avem și alte zone, Drumul Belșugului, în Militari. Ceea ce am făcut foarte mult pe rutier a fost că am reabilitat și resistematizat sute de străzi în Militari în special și în Drumul Taberei, unde nu se mai intervenise de zeci de ani.

Tot pe infraatructură avem școli, am construit până acum patru corpuri noi de școală de la zero și două grădinițe. Avem mult mai multe în consolidare pentru că am făcut o analiză la nivelul sectorului și aveam multe unități cu risc seismic”.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre Parcul Liniei, cel mai mare parc după Revoluție făcut în București: „În mai puțin de o lună vom avea finalizată și faza a doua a parcului. Ajungem undeva la 8 hectare de parc. Am scos la licitație faza 3, care conectează același parc. Vom avea un parc liniar de 4 km, de la Valea Cascadelor și până în zona AFI Cotroceni.

Avem și o bancă de alimente, care va lua alimente de la retaileri și vom avea o zonă de cantină socială și această bancă de alimente va putea să suplinească în timp programul masă caldă în școli”.