Ciprian Ciucu (PNL): Nu am spus niciodată că îmi e silă să stau la masă cu PSD. Este nevoie de PSD

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, susține că nu a spus niciodată că i-ar fi silă să stea la masă cu PSD, precum și că social-democrații sunt esențiali pentru a fi alcătuită o coaliție stabilă, transmite .

Ciprian Ciucu (PNL) consideră că „este nevoie de PSD”

Liberalul s-a arătat de părere că este nevoie de PSD pentru formarea unei coaliții stabile.

„Eu nu am spus niciodată că îmi e silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia „a te murdări de PSD”, eu doar am citat din discursul colegilor de la USR, poate nu am fost explicit, oricum metafora e dură. Oamenii politici cu experiență, care pun pe primul plan interesul public, nu pleacă de la masa negocierilor pentru atâta lucru. PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că este nevoie de PSD, partid declarat pro-european”, a declarat Ciprian Ciucu.

Marcel Ciolacu: Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e „silă” să stea la masă cu tine

Liderul PSD a anunțat joi că partidul său pentru formarea Guvernului.

„Din păcate, nu poți construi nimic durabil cu parteneri care sunt incapabili să depășească propriile orgolii și clișee ideologice și care se comportă la fel ca în campania electorală care ne-a adus aici. Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e «silă» să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se «murdăresc».

PSD a suportat destul astfel de atitudini, fără să comenteze și fără să își pună poalele în cap așa cum au făcut ceilalți. Acest mod de lucru este total contraproductiv în fața oamenilor.

De aceea, PSD se retrage cu demnitate de la masa discuțiilor, dar nu fugim de responsabilitate. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta! O facem pentru că această țară are nevoie urgent de un Guvern care să gestioneze problemele curente până la alegerile prezidențiale care vor urma. România nu trebuie să fie aruncată în aer de atitudini puerile și orgolii prostești”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe Facebook.