Ciprian Dobre (PNL), despre situația lui Nelu Tătaru: „Noi, ca partid politic, am făcut tot ceea ce credem noi că este corect” (VIDEO)

, vicepreședinte PNL, a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre situația lui .

„În opinia noastră, există această prezumție de nevinovăție în plan public”

Dobre a precizat că Nelu Tătaru nu mai este președintele filialei, nu mai candidează la alegerile parlamentare și colaborează prin apărătorii săi cu organismele de anchetă.

“Toate aceste lucruri vor trebui să fie probate de către procurori în fața unui judecător. (…) Am înțeles că toate aceste probe au fost adunate undeva în lunile mai, iunie, ceva de genul acesta. A existat tot timpul ca până în octombrie să se întâmple acest lucru, ok, nu s-a întâmplat, nu-i niciun fel de problemă. Situația este următoarea, noi, ca partid politic, am făcut tot ceea ce credem noi că este corect.

Nelu Tătaru nu mai este președintele filialei, nu mai candidează la alegerile parlamentare și colaborează prin apărătorii săi cu organismele de anchetă. Unde vom ajunge, vom vedea. Semnele de întrebare au fost ridicate de către avocații domniei sale: 1 – erau pe televizoarele întregii țări niște capturi dintr-o filmare pe care avocatul suspectului nu le văzuse, ceea ce este halucinant și probabil că lucrurile astea ar trebui, undeva, în procedura penală, reglementate.

Și al doilea lucru, faptul că acele presupuse fapte din luna mai, luna iunie se ajunge în octombrie, se solicită percheziții, dar nu există un proces verbal de consemnare a infracțiunii flagrante.

Cred că, în opinia noastră, există această prezumție de nevinovăție în plan public.

Domnul Tătaru a făcut un pas lateral sau în spate și urmează să avem aceeași conduită ca Partid Național Liberal, când e vorba de orice faptă și orice membru.”, a precizat Ciprian Dobre.