Ciucă: „Voi candida la alegerile prezidenţiale. Formalizarea deciziei va avea loc la Consiliul Naţional al PNL” / Cum răspunde ironiilor lui Ciolacu

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a reiterat că va candida la alegerile prezidențiale, urmând ca decizia să fie formalizată în Consiliul Naţional al partidului, și și-a exprimat convingerea că va intra în turul 2.

Ciucă va candida la prezidențiale

„Am susţinut nevoia de stabilitate, dialog și echilibru şi consider că în principiu am reuşit. Am anticipat ce urma să se întâmple cât am fost premier au fost de luat decizii deosebit de complicate. (…) Au fost o serie întreagă de provocări care au avut nevoie de o abordare aşezată şi am considerat că e necesar ca toate aceste atribute ale unui lider, nu doar în politică, ci oriunde să poată să fie puse în valoare.

Prin urmare, am luat această decizie şi în calitate de preşedinte al PNL – să candidez. Sunt oarecum obligat și prin angajamentul pe care l-am luat în faţa Biroului Politic Naţional cu ceva timp în urmă”, a declarat Nicolae Ciucă, la

Acesta a mai spus că în perioada următoare va merge prin țară, va discuta cu electoratul și membrii de partid, iar apoi decizia de a candida va fi formalizată în cadrul unei ședințe a Consiliului Național al PNL.

De ce a făcut Ciucă anunțul candidaturii la Washington

Întrebat de ce , unde se afla cu președintele Klaus Iohannis în contextul summit-ului NATO, Nicolae Ciucă a răspuns: „A fost o chestiune de respect. Nu l-am făcut în America, am mers la mai multe interviuri, că au fost mai multe solicitări de interviuri acolo, chiar am fost la trei posturi. La unul dintre ele am fost întrebat dacă voi candida şi (…) am considerat că e normal şi firesc să răspund la acea întrebare. Nu am anunţat la Washington, nu m-am dus acolo pentru un asemenea anunţ, dar dacă asta e critica, că am văzut că mi s-a reproşat, atunci, dacă doar asta e, e foarte bine”.

Cum a răspuns Ciucă ironiilor lui Marcel Ciolacu

Reacționând la , liderul PSD, Nicolae Ciucă a afirmat: „Înţeleg aceste atacuri din precampanie, că urmează o competiţie, fiecare dintre liderii partidelor mainstream vor intra în competiţie. Nu e primul şi nici ultimul atac, au fost mai multe. Pentru mine e important să am această linie prin care să asigurăm în continuare guvernarea, stabilitatea politică, iar chestiunile acestea mici şi care fac deliciul comentariilor pot să aibă loc, nu am niciun fel de problemă”.