Cozma (PNL): Ciolacu promite majorări de salarii și risipește banii pentru că vrea să ajungă președintele României / Nu s-a întâmplat nimic cu reforma bugetară de care a spus (VIDEO)

Adrian Cozma, vicepreședinte PNL și candidatul partidului la președinția Consiliului Județean Satu Mare, l-a acuzat pe premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, că risipește banii publici în disperarea de a ajunge președintele României. El i-a mai reproșat prim-ministrului că nu a făcut reforma bugetară

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care în sectorul bugetar fix în luni de alegeri – iunie și septembrie.

Adrian Cozma: Ciolacu promite salarii mari ca să fie votat președintele României

„Pentru mine e clar că dl Ciolacu poate se pricepe la politică, dar nu pricepe absolut deloc la economie”, a declarat Cozma.

La remarca moderatoarei că PNL are ministrul de Finanțe, acesta a spus: „Da, dar aici e diferența, că fiecare trebuie să-și înțeleagă rolul. Nu poți să le știi… E diferență foarte mare de la o afacere pe care o conduci, că e covrigărie sau ce-o fi și a înțelege economia unei țări. Dl Boloș a trecut pe la niște instituții, e avantajul dânsului, unde a lucrat cu fonduri europene”.

„Dl Ciolacu are un singur scop. De un an jumate vă spun aici, la dvs, că dl Ciolacu are un singur scop, să ajungă președintele României, și pentru asta face orice. Acum a început cu a , fără să vadă exact categoriile care merită salarii majorate, să nu creăm inechități. (…) Nu merge o licitație din aceasta: când vezi că PSD nu e pe val și are probleme în sondaje, arunci cu bani în stanga și-n dreapta”.

Liberalul a insistat apoi că Ciolacu mai ales trebuie să fie chibzuit deoarece „nu trece nimic prin Guvern fără ca premierul să vrea”.

Cozma: Ciolacu n-a făcut reforma pe care a promis-o

„Azi vedem că dl Ciolacu a mințit. Nu s-a întâmplat nimic cu reforma bugetară de care a spus, cu reducerea cheltuielilor bugetare și suntem în această situație, că vedem că face declarații că România e raiul pe pământ, dar pensionarii și salariații nu pot să-și cumpere din magazine acele produse despre care dl Ciolacu spune că le-a subvenționat”, a mai declarat Adrian Cozma.