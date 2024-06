Cristina Prună: Dacă vrea voturile europarlamentarilor români, Ursula von der Leyen ar trebui să discute cu cancelarul austriac despre blocajul Schengen. Trebuie să gândim pentru România, nu niște funcții pentru Iohannis (VIDEO)

Cristina Prună, candidată a Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare, a vorbit despre mizele scrutinului european, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a sugerat că susținerea pentru Ursula von der Leyen, care vrea un al doilea mandat la șefia Comisiei Europene, ar trebui condiționat de o intervenție a politicienei germane pe lângă cancelarul austriac în încercarea de a convinge Viena să permită aderarea deplină a României la Schengen.

Cristina Prună (USR), pe B1 TV, despre alegerile europarlamentare din acest weekend

Întrebată despre sondajul care arată că fricile europenilor se referă la temele economice, la război și la inteligența artificială, candidata ADU a explicat: „Fricile e normal să existe și, atunci când nu ai o dezbatere vie în societate pe alegerile europene, este foarte greu să risipești aceste frici. E trist că nu au existat aceste discuții serioase despre alegerile europene”.

„România este un net beficiar de fonduri europene. Am contribuit cu vreo 30 de miliarde, am primit vreo 90, deci suntem pe plus cu peste 60 de miliarde de euro”, a adăugat Cristina Prună.

Cristina Prună: Trebuie să gândim pentru România, nu să gândim niște funcții pentru Iohannis

Candidata ADU a vorbit despre mizele alegerilor europene.

„Dacă am fi avut o dezbatere, probabil că toate partidele politice ar fi venit să pună o soluție pe masă. Eu nu cred că trebuie să ajungem acolo să negociem funcții, funcții pentru domnul Iohannis, să o susținem în continuare pe doamna Ursula von der Leyen, și votul nostru, al europarlamentarilor, indiferent de la ce partid, să fie dat în mod gratuit”, a declarat Cristina Prună.

„Eu cred că România are mai multe mize. Prima și cea mai importantă este să intrăm odată în spațiul Schengen, să nu mai pierdem atâtea miliarde de euro, și orice vot va fi dat de orice europarlamentar să fie dat cu scopul de a obține această susținere, pentru că doamna Von der Leyen, dacă vrea votul, o să se ducă să vorbească cu cancelarul austriac să rezolve poate această problemă și acest blocaj pentru România. Adică trebuie să gândim pentru România. Nu trebuie să gândim niște funcții pentru Iohannis sau mai știu eu pentru cine”, a adăugat Cristina Prună.