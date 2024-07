Cristina Prună (USR), despre ordonanța testării antidrog a șoferilor: „Nu există dezbatere publică serioasă, nu există o pregătire”

Deputata USR Cristina Prună a declarat într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că Ordonanța de Urgență privind testarea antidrog a șoferilor a fost făcută de Guvern fără dezbatere publică, prin urmare există în continuare riscul ca șoferii drogați să comită noi tragedii:Ț

“Cred că trebuie să pornim de la scopul acestui act legislativ care ar trebui să fie în teorie să apărăm oamenii din țara asta, copiii, să nu mai fie omorâți de șoferi drogați care se urcă la volan. Dacă ne uităm ce a ieșit din această Ordonanță, vedem că nu prea se întâmplă așa pentru că această ordonanță pe lângă faptul că a fost dată, modificată, că nu a existat niște dezbateri publice ca să aflăm și noi adevărul, sunt pregătite laboratoarele INML? Sunt dormați polițiștii cum să manipuleze aceste drugteste, există capacitate în statul român să primim în 72 de ore?

Pare că acea prevedere care există în Ordonanță, anume că dacă nu se primește rezultatul în 72 de ore șoferul își primește permisul înapoi, care a fost drogat sau care poate nu a fost drogat. Atunci lași până vine rezultatul un șefer paote drogat pe străzile publice și riști să vezi iarăși tragedii.

E clar că nu a fost gândită de la cap la coadă această OUG. Când sunt făcute astfel de acte legislative doar la Guvern, doar într-un circuit închis și nu există dezbatere publică serioasă, nu există o pregătire.

Au văzut că se împlinește un an de la tragedia de la 2 Mai și ce au zis: dăm ceva pe repede înainte, ne facem că facem și gata. De fapt, am avut un an de zile întreg și să pregătim tehnic oamenii să reulească să prevină astfeld e cazuri, și să dezbatem în Parlament și să vedem eventuale scăpări”.