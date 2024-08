Daniel Fenechiu, după ironiile dintre Ciolacu și Ciucă: Domnul Ciolacu trebuie să arate armatei PSD că domnia sa este balaurul de care PSD-ul are nevoie, că face tot ceea ce trebuie (VIDEO)

Liderul senatorilor PNL, , a comentat miercuri în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, pe tema cărții „Un ostaș în slujba țării” a liderului PNL.

„Fără îndoială, ne apropiem de momente importante în evoluția statutară a fiecărui partid”

Fenechiu a fost întrebat cât de încordată e atmosfera în coaliție, în această perioadă.

“Fără îndoială, ne apropiem de momente importante în evoluția statutară a fiecărui partid și în desemnarea candidaților pentru președinție. Domnul Ciucă urmează să fie desemnat candidatul Partidului Național Liberal la sfârșitul lunii august, începutul lui septembrie, domnul Ciolacu nu știm ce va face la congresul lor din 24 august, însă este cât se poate de evident că, potrivit cutumei electorale în România, candidatul dreptei, de regulă, câștigă.

Motiv pentru care afirmația domnului Ciucă potrivit căreia o guvernare de dreapta ar putea fi mai eficientă decât o guvernare cum există în momentul de față, creează destul de multă panică în rândul PSD-ului, care poate obține cel mai bun scor, dar e posibil să nu poată face guvernarea decât cu Partidul Național Liberal, care are și alte alternative, alte posibilități și din această perspectivă, domnul Ciolacu, în prag de Congres, unde se discută poziția domniei sale de președinte a PSD-ului și stabilirea candidatului PSD, că va fi Ciolacu, că va fi Grindeanu, că va fi Geoană, că va fi oricine altcineva, creează o anumită nervozitate, motiv pentru care domnul Ciolacu trebuie să arate armatei PSD că domnia sa este balaurul de care PSD-ul are nevoie, că domnia sa face tot ceea ce trebuie, că îl trage de urechi pe președinte, că îl trage de urechi pe președintele PNL-ului, că spune lucruri și că generează o perspectivă care va fi bună pentru Partidul Social Democrat, ăsta este contextul.

Faptul că s-a ajuns la o discuție despre o carte care urmează să apară și că ea este jucată într-un context profund incorect, într-un context al subvenției, e o chestiune care, dacă ar veni de la cineva care nu cunoaște realitățile, ar putea fi tolerată ca un lucru inexact, însă ceea ce domnul Ciolacu știe, cu toate astea omite, este că Partidul Național Liberal a închiriat acele spații publicitare, pe o perioadă de 10 luni de zile, la un preț mai mic decât a reușit să închirieze și pe perioade mult mai scurte, și USR-ul, și AUR, Partidul Național Liberal, la data închirierii, neavând de unde să știe că vor exista alegeri comasate. Noi ne gândeam la data respectivă că vom avea 4 rânduri de alegeri, cu 4 campanii electorale și un calcul economic ne-a arătat că cel mai chibzuit este să închiriem acele spații publicitare pe o perioadă de 10 luni de zile, la un preț foarte avantajos.

Pe acele panouri publicitare am promovat Congresul PPE, l-am promovat pe Ionel Brătianu, am promovat diverse lucruri importante pentru a reaminti românilor despre ce a însemnat PNL în istorie, ce înseamnă PNL, ce face PNL, cine este astăzi PNL, iar în ultima perioadă am promovat o siglă, respectiv, sigla „Un ostaș în slujba țării”, care este și un mesaj electoral, pentru că domnul Ciucă este un ostaș care a fost în slujba țării”.

„Dacă românii vor crede căe nevoie de o guvernare de dreapta, probabil că dreapta va obține peste 51 %”

Daniel Fenechiu a fost întrebat despre posibilitatea de a mai guverna PSD împreună cu PNL după alegeri.

“Eu cred că noi suntem oameni serioși și am demonstrat-o. Când am făcut coaliția cu PSD-ul și am stabilit rotația, toată lumea se îndoia că se va întâmpla. Iată că nu s-a întâmplat pentru că PNL și-a respectat înțelegerea. La fel încercăm să ne respectăm înțelegerea și facem tot ce depinde de noi ca această guvernare să ajungă până ce vor fi comunicate rezultatele alegerilor din decembrie, atât prezidențiale, cât și parlamentare.

Ulterior, în raport de rezultat, în raport de opțiunea românilor, vom vedea care este calea de urmat. Este evident că dacă am putea face o guvernare de dreapta, care să fie orientată spre antrepenoriat, spre mediul economic, spre o reducere a fiscalității, spre o reformă administrativă și o reformă a statului, ar fi principala noastră prioritate, dar nu depinde doar de noi, depinde ce votează românii, pentru că în ultimă instanță, scopul fiecărui partid politic este să guverneze, și să se aplice politicile pe care le apreciază ca fiind bune pentru cei care i-au votat și pentru România, în general.

Deci, din punctul ăsta de vedere, pe data de 24 noiembrie și 8 decembrie, românii vor alege un președinte, iar pe 1 decembrie vor alege parlamentarii, care vor stabili prin ponderea pe care o au în Parlamentul României, cum se face viitorul Guvern, care da, poate fi un guvern de dreapta, poate fi un alt guvern de coaliție cum este cel de acum. Deci e o chestiune care, în ultimă instanță, depinde de români, nu depinde de ce vrea Daniel Fenechiu sau ce vrea Marcel Ciolacu și depinde de cum văd românii acest lucru. Dacă românii vor crede că da, e nevoie de o guvernare de dreapta, cu reforme substanțiale, probabil că dreapta va obține peste 51 %. În ipoteza în care românii vor avea un alt punct de vedere, ne putem trezi într-o situație în care pentru a asigura stabilitatea României, să continuăm o guvernare cum este cea de astăzi sau alta. Nu știu, n-am de unde să știu”.