Daniel Zamfir (PSD): „Decizia de a închide termocentralele a fost luată prin PNRR” (VIDEO)

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat în emisiunea “Bună, România” faptul că închiderea termocentralelor a fost trecută în PNRR de către guvernarea trecută:

“Chestiunea cu închiderea termocentralelor, din nou mă fac nevoit să vă readuc aminte că decizia de a închide termocentralele a fost luată prin PNRR de către domnul Ghinea și domnul Popescu. Au fost jaloane în PNRR prin care ne obligau.

Noi cei de la PSD, în speță eu am fost cel care de ani de zile am avut această inițiativă, inclusiv am fost acolo, am fost în Valea Jiului, toate pozițiile mele au fost exact astea: că nu închidem până când nu punem nimic în loc”.

Daniel Zamfir a mai precizat că Sebastian Burduja se chinuie acum să pornească tot ce a oprit fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu:

“Domnul Popescu îl atacă pe domnul Burduja, pentru că domnul Burduja foarte onest e acum în situația în care să gestineze tâmpeniile făcute de Virgil Popescu pentru că sistemul energetic național nu te joci cu el. Întrerupi furnizarea de energie de la Turceni și Rovinari. Nu e ca o mașină pe care o bagi în garaj și o repornești peste 6 luni sau un an. Nu! Aici este o chestiune extrem de complexă cu menținerea în funcțiune a unor grupuri energetice. Domnul Burduja acum vrea să pornească tot ce a oprit Popescu. Nu e simplu deloc”.