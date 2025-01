Elena Lasconi, atac la adresa lui Klaus Iohannis: „Caz patologic, de politician care se ține cu dinții de putere / „Este într-o pauză totală”

Președinta USR, Elena Lasconi, a taxat dur absența președintelui Klaus Iohannis din spațiul public, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Aceasta a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că dezamăgirea pe care a provocat-o în cei 10 ani de mandat se vede în stradă și la urne:

“Există acest caz patologic, de politician care se ține cu dinții de putere, și anume Klaus Iohannis, care este într-o pauză totală. Nu știm ce a făcut în ultima lună. În ultimii cinci ani la fel. De zece ani avem un președinte care a dezamăgit foarte mult și această dezamăgire se vede în stradă și la rezultatul de la alegerile prezidențiale de anul trecut și de asemenea, aroganța și corupția de la nivelul Guvernului și al instituțiilor statului au dezamăgit foarte mult. Practic suntem într-un moment în care lumea își dă seama că toată povara este pusă pe spinarea oamenilor și nu ai parte de nimic bun din partea statului”.

Întrebată dacă Iohannis trebuie să demisioneze, Elena Lasconi a precizat:

“Eu m-am dus când eru negocierile pentru Guvern ca să îl privesc în ochi pe Klaus Iohannis și să îi spun lucrul acesta. Bineînțeles că nivelul lui de aroganță antrenată în ultimii 10 ani a depășit orice limită. Cred că dacă era un președinte și când spun asta spun foarte mult că e o mare responsabilitate, în momentul în care am avut un președinte al Senatului trebuia să își dea demisia. În momentul de față indiferent ce demersuri se vor face pentru demiterea lui Klaus Iohannis și dacă vor reuși acestea, acest lucru se va întâmpla cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale și practic sunt făcute degeaba”.

Elena Lasconi a mai precizat că deși au intrat la guvernare în numele stabilității, PSD-PNL nu au luat nicio măsură pentru a întări securitatea României:

“Eu am obosit cu sloganul ăsta. Vă aduceți aminte că guvernarea PSD-PNL a fost pentru stabilitate că e război la graniță și noi nu am fost capabili în trei ani cât am stat la guvernare să schimbăm un articol într-o lege ca să putem doborâ dronele care ne intră în spațiul aerian românesc am obosit să aud asta. La Revoluție la fel s-a întâmplat, am căutat un salvatpr care a fost votat cu aproape 80% din votul românilor. Dacă ne uităm în urmă nu a fost bine ce s-a întâmplat, iarăși a fost un val de frică și atunci, iarăși veneau teroriștii în România. De 35 de ani căutăm teroriștii, nu îi găsim. O să mai treacă 35 de ani să căutăm rușii de la alegeri. Vă garantez că nu o să îi găsim, căci dovezi nu au fost prezentate. Dacă faceți o comparație cu raportul făcut de serviciile secrete din Republica Moldova despre influența Rusiei în ziua alegerilor veți vedea că e o diferență colosală. Sunt la ani lumină înaintea noastră”.