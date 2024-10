Elena Lasconi spune că nu o deranjează că Nicolae Ciucă și Nicuşor Dan au bătut palma: Şi eu dau „cuba” cu toţi copiii, cu oamenii pe care îi întâlnesc pe stradă (VIDEO)

Elena Lasconi, lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, a declarat, marți, că nu o deranjează faptul că Nicolae Ciucă, liderul PNL și contracandidatul ei, și Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, au bătut palma în cadrul unei emisiuni, deoarece ea nu are orgolii și consideră că niciun politician nu ar trebui să aibă. Pe de altă parte, ea l-a criticat din nou pe Ciucă pentru că a a renunțat la o întâlnire pe care o aveau programată.

Lasconi, reacție după ce Dan și Ciucă au bătut palma

„Și eu dau ”cuba” cu toţi copiii, cu oamenii pe care îi întâlnesc pe stradă. Nu am niciun fel de problemă, nu mă deranjează deloc, pentru că eu, în primul rând, nu am orgolii. Am spus-o de nenumărate ori – dacă în politică ai orgolii, nu ai ce să cauţi, că aici e important votul oamenilor şi ce vor oamenii”, a declarat Elena Lasconi.

Amintim că Nicușor Dan și Nicolae Ciucă au bătut palma, la propriu, pentru o colaborare privind constituirea unei majorități de dreapta în Consiliul General al Capitalei, în cadrul unei emisiuni difuzate de gandul.info.

Tot atunci, răspunzând unei întrebări, Nicolae Ciucă a declarat că l-ar fi votat pe Nicușor Dan la alegerile din 9 iunie, dacă ar fi avut drept de vot în Capitală. Asta deși PNL a avut propriul candidat, pe Sebastian Burduja.

Lasconi: Ciucă a avut o atitudine „regretabilă” şi „nepoliticoasă”

Revenind la Elena Lasconi, aceasta a mai afirmat că şi-ar dori un guvern USR-PNL-UDMR, dar a punctat că lucrurile vor fi „mai clare” după primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Pe de altă parte, Lasconi a spus că Nicolae Ciucă a avut o atitudine „regretabilă" şi „nepoliticoasă" atunci când a renunţat la întâlnirea pe care o aveau programată.

Tot acum, lidera USR a exclus categoric o colaborare cu AUR

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute după depunerea semnăturilor, la Biroul Electoral Central, pentru candidaturile la alegerile prezidenţiale şi parlamentare.