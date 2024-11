Elena Lasconi (USR), despre întâlnirea dintre Mircea Geoană și Marcel Ciolacu: „E o radiografie clară a politicii românești” (VIDEO)

Președinta USR, Elena Lasconi, a comentat în emisiunea News Pass poza în care Marcel Ciolacu și Mircea Geoană apar împreună la ziua de naștere a lui Marius Tucă, precizând că această scenă este o radiografie clară a politicii românești

“Poza de la masă e o radiografie clară a politicii românești. La televizor în fața camerelor sau în fața presei suntem dușmani și ne contrăm pe anumite teme, dar de fapt ei sunt într-o prietenie veșnică pentru că lucrează pentru propriul interes, pentru aceleași rude angajate la stat sau prin diverse agenții pe salarii foarte mari.

Am văzut lucrul acesta și să știți că îl văd și românii și contează mai puțin ce spun cei care conduc acum România, ci contează mai degrabă vocea românilor, care nu este ascultată. Asta simt eu și am simțit-o și într-o comunitate cum este Câmpulungul pentru că am avut o campanie foarte grea, cu foarte multe atacuri, cu foarte multe controale pentru că probabil cineva previziona că aș putea fi un candidat la prezidențiale și să fiu scoasă din acest joc”.

Elena Lasconi a mai precizat că a avut informații încă din 2021 că a fost măsurată pentru prezidențiale, “într-un moment în care eram pe un val de ură în oraș pentru că tocmai am decis să demolez peste 1.700 de garaje și eram în top 10 prezidențiabili”:

“Am verificat din mai multe surse și mi s-a confirmat lucrul acesta, dar eu nu mi-am propus să fac carieră politică. Atunci când am intrat în politică am zis că eu vreau să fac bine pentru România și să inspir și alți oameni prin fapte și toți cei care critică au avut doar funcții la stat, nu au fost aleși, au fost puși din pix, au avut funcții date de partid și e greud e digerat în jocul acesta ca să intre o femeie, un om cinstit care a fost votat și care a livrat extrem de mult pentru comunitate”.