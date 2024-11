Emil Boc: Acum lucrurile se simplifică, nu mai e gri. E alb și negru, fie pro-vest, fie pro-est. Suveranismul pe care îl reprezintă Georgescu înseamnă izolare, sărăcie, lipsa protecției pe care o avem, astăzi, sub cupola NATO și a UE (VIDEO)

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, și prim-vicepreședinte PNL, a vorbit în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Emil Boc a subliniat importanța susținerii valorilor pro-europene și pro-occidentale de către Partidul Național Liberal (PNL). El a afirmat că PNL nu negociază aceste principii fundamentale și că este esențial ca România să continue să se dezvolte în direcția europeană, fără a pierde progresele realizate în ultimii 14 ani de apartenență la Uniunea Europeană. Boc a evidențiat că alegerile din 8 decembrie reprezintă o alegere clară între opțiunile pro-vest și pro-est, subliniind că România nu ar trebui să se întoarcă spre est, având în vedere istoria de conflicte și amenințări din partea Rusiei.

„Acum, lucrurile se simplifică. Nu mai e gri, este alb și negru, este fie pro-vest, fie pro-est”

De asemenea, el a discutat despre pericolele suveranismului, pe care l-a asociat cu izolarea și sărăcia, și a subliniat importanța protecției oferite de NATO și Uniunea Europeană. Boc a amintit de pierderile teritoriale suferite de România în trecut și a pledat pentru apărarea democrației și a valorilor europene.

“Sunt două lucruri care trebuie spuse direct.

Partidul Național Liberal are în ADN-ul lui dimensiunea pro-europeană, pro occidentală, euro-atlantică, democrația, libertatea. Deci noi nu negociem. Nu punem la mezat, nu cerem ceva în plus pentru ceea ce ne reprezintă, pentru ceea ce suntem.

De aceea, avem astăzi, în finală, un candidat pro-occidental, pro-european. Avem multe lucruri care ne separă de USR în materie doctrinară, dar alea sunt mai puțin importante, astăzi, pentru noi decât ceea ce înseamnă viitorul acestei țări pentru o construcție în continuare pro-europeană, pentru o Românie care să nu piardă ceea ce a câștigat, pentru că suntem de 14 ani în Uniunea Europeană și ar fi culmea ca toate lucrurile bune pe care le-am adunat, și cu greutăți, că nu e lapte și miere doar, în țara asta, să nu fie pierdute printr-un vot în 8 decembrie care să regreseze și să ducă țara în altă direcție, pentru că acum lucrurile se simplifică. Nu mai e gri, este alb și negru, este fie pro-vest, fie pro-est.

Iar noi, dacă ne uităm de la est sau spre est, vedem că de la 1812 încoace n-am avut decât răpiri teritoriale din partea Rusiei, n-am avut decât comunism adus și impus cu tancurile 50 de ani în această țară, nu avem decât amenințare de război la graniță, ori de câte ori Rusia a fost puternică a profitat de conjunctură pentru a ne lua teritorii, ori de câte ori ea a fost mai slabă, noi am dus-o mai bine.

Gândiți-vă în 1856, după un război ruso-austro-turc, când Rusia a fost înfrântă, am reușit să recuperăm Cahul, Bolgrad și Ismail. A fost puternică după războiul din 1877, ne-a luat înapoi aceste teritorii. A profitat după aceea, în 1940, în urma Pactului Ribbentrop Molotov, ne-a luat Basarabia. A fost slabă în 1917, când a fost Revoluția Bolșevică și a ieșit din război, Basarabia a reușit să se unească cu România. Deci n-avem ce căuta să ne uităm spre est, pentru că de acolo ne-au venit numai rele și atunci românii trebuie să înțeleagă, pentru că ne-am construit o țară frumoasă, dar, repet, fără a fi raiul pe pământ. Tot ce ne-a venit cât de cât mai bine și spre prosperitate, ne-a venit din parteneriatul cu vestul, nu din izolare, pentru că acest curent suveranism, pe care îl reprezintă domnul Georgescu, ce înseamnă? Suveranism înseamnă izolare, izolarea înseamnă sărăcie, suveranismul înseamnă lipsa protecției pe care o avem astăzi sub cupola NATO și a Uniunii Europene. Vedem ce înseamnă o țară care nu are protecția NATO și a Uniunii Europene, cum este Ucraina, în calea tăvălugului rusesc. Vrem să revenim la o asemenea situație!

În 1940, își amintesc românii, țara noastră, când nu avea niciun fel de protecție, era singură în bătaia vânturilor, așa cum ne propune domnul Georgescu, izolată. Ce-am pățit? În 3 luni de zile am pierdut o treime din teritoriul țării, în 26-27 iunie am pierdut Basarabia, în 30 august am pierdut Transilvania de Nord și în 6 septembrie am pierdut cadrilaterul și a trebuit să moară românii în cel de-al Doilea Război Mondial, ca să ne recuperăm o parte doar din teritoriul pierdut. Vrem ca aceste lucruri să treacă odată pentru eternitate, dar vedem că democrația trebuie apărată în fiecare zi, pentru că lucrurile se pot întoarce.Și sper ca acest lucru să se întâmple”, a explicat Boc.

„Faptul că PNL susține candidatul USR, înseamnă susținere în fapt a României și a dimensiunii pro-europene pe care o are”

„Iar în privința USR-ului, noi suntem singurul partid de centru dreapta care reunim ambele valențe, și cele tradiționale bazate pe muncă, pe credință, pe comunitate, pe un patriotism decent, pe familie, și partea de inovare, cercetare, dezvoltare, digitalizare, care reprezintă viitorul, până la urmă, a slujbelor bine plătite, dar între noi nu există suprapunere ideologică, însă în această temă ne ducem pe aceeași direcție, pentru că la mijloc este România.

Asta aș vrea să se înțeleagă, faptul că PNL susține candidatul USR, înseamnă susținere în fapt a României și a dimensiunii pro-europene pe care o are”, a mai adăugat prim-vicepreședintele PNL.