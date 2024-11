Felix Cozma (PSD) despre o guvernare cu PNL-ul, după alegeri: „Am rămas constanți în gândire și dorim o guvernare alături de ei” (VIDEO)

, candidat PSD la alegerile parlamentare, a discutat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre o eventuală dintre PSD și PNL, exprimând dorința de a avea în continuare o guvernare alături de liberali.

„Am rămas constanți în gândire și dorim o guvernare alături de ei”

Cozma a subliniat că sondajele recente nu au arătat schimbări semnificative în procente, cu excepția celor care concurează pentru a intra în turul doi al alegerilor.

“Într-adevăr, singura constanță este legată de Marcel Ciolacu și de procentul PSD-ului, dar noi nu ne-am abătut de la discuția pe care am avut-o cu cei de la PNL. Am rămas constanți în gândire și, la fel cum am spus de atâtea ori, dorim o guvernare alături de ei. Acum, că vor fi alți liberali și nu vor fi, probabil, cei care reprezintă în momentul de față Partidul Național Liberal, asta este o altă discuție și nu e neapărat o problemă a noastră, ci este a Partidului Național Liberal.

Sigur că dacă stăm și ne uităm la toate sondajele care s-au derulat și la locale, cât și în această campanie, precampanie vedem că nu s-au schimbat foarte multe lucruri din punct de al procentelor, decât pentru cei care se bat să intre în turul 2, iar pentru mine, personal, o surpriză, să spun, este faptul că Mircea Geoană, într-adevăr, s-a pierdut de acel pluton de 12, 14, 16 sau cât se vehiculează și eu sunt convins că dacă Partidul Național Liberal duce aceeași politică … o dată fac alianță de dreapta, o dată se poziționează contra USR-ului, o dată se poziționează contra PSD-ului, noi care am fost parteneri la guvernare, nimeni nu va mai înțelege nimic”.

Întrebat dacă PSD-ul mare are blat cu AUR, Cozma a spus:

“Noi nu avem blat cu AUR. Am văzut că ați menționat două-trei județe unde s-au făcut înțelegeri. Eu pot să vă spun de alianțe concrete și de voturi concrete, unde Partidul Național Liberal a bătut palma …

(…) Eu am văzut alianțele lor”.