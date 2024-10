Gabriel Biriș vede un deficit chiar și de 15% la anul: Începem să ne îndoim de actul de guvernare. Deficitul crește, plus zeci de miliarde pentru pensii, creșteri de salarii... Nu știu cât mai putem duce (VIDEO)

Consultantul fiscal Gabriel Biriș s-a arătat exasperat de modificările fiscale pe care le tot face Guvernul, fără consultarea mediului de afaceri și fără a avea o logică în scăderea efectivă a În opinia sa, antreprenorii nu vor mai putea s-o ducă mult așa, iar deficitul tot mare va fi – 8% anticipează el – la finele anului. Biriș a participat la o discuție pe subiect la Ministerul Finanțelor, dar nu e deloc optimist asupra rezultatelor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Eli Roman pe B1 TV.

Biriș: Măsurile Guvernului nu scad deficitul, dar fac rău antreprenorilor

„În ce privește deficitul, să știți că nu e nicio surpriză pentru noi. La anul deficitul va crește semnficiativ, așa cum ne-a informat ieri dl ministru, că trebuie să adăugați încă cel puțin 33 de miliarde la pensii, plus creșterile de salarii la bugetari, plus nevoile de cofinanțare. Nu știu cum o s-o scoatem…

În al doilea rând, într-adevăr, ieri am avut o discuție. Aș vrea să cred și cred că cu toții vrem să credem că a fost una constructivă, însă ne păstrăm anumite rezerve în ce privește acest deziderat. De ce? Pentru că în urmă cu cinci – șase săptămâni am avut o altă discuție în care dl ministru a promis că se va consulta și între timp a apărut e-TVA, care ați văzut că a dus la protestele contabililor, care pur și simplu nu mai pot”, a declarat Gabriel Biriș.

El a explicat apoi că măsurile precum e-TVA și e-Factura pun costuri suplimentare pe contribuabili.

Biriș a mai spus că a propus ministrului Boloș și șefei ANAF să facă un studiu detaliat în privința evaziunii, să vedem „din ce zone se fură și care sunt măsurile”.

„Niciuna din măsurile pe care le-a promovat dl ministru, e-TVA, e-Factura și toate celelalte nu adresează acest tip de fraudă” carusel, a mai acuzat Biriș.

Biriș vede un deficit de 15% în 2025

„Începem să ne îndoim de actul de guvernare. Adică, ce se întâmplă la Finanțe? Ne pune costuri fără să știm de ce și când întrebăm ce urmărește, ne spune senin că fraudă carusel… Genul acesta de întâlniri ne afectează profund. (…) Nu știu cât mai putem duce”, a continuat consultantul fiscal.

Gabriel Biriș a ironizat apoi promisiunile guvernanților că nu vor crește de la anul : „Da, nu creștem taxe, nu creștem impozite, cum de la 1 iulie… Astea sunt declarații cu fața la tribună, urmează alegerile… Indiferent dl premier și dl ministru, problema e uriașă, un deficit care va depăși 8% la finalul anului și, dacă nu se întâmplă nimic, ne va aduce undeva la 15% la anul”.