George Simion a anunțat că AUR este gata să intre la guvernare, după anunțul făcut de Marcel Ciolacu: „Noi suntem de încredere”

Val de reacții după ce a anunțat că PSD iese de la guvernare. a publicat un mesaj pe rețeaua X (ex Tweeter) prin care a anunțat că AUR este dispus să-și asume intrarea la guvernare.

De asemenea, Simion a mai precizat în aceeași postare că AUR va susține politici de centru-dreapta.

„Noi, partidul AUR, suntem de încredere. Întrucât PSD s-a retras din negocieri, vom discuta urgent, în cadrul AUR, pentru asumarea guvernului. Asigurăm partenerii euro-atlantici că România își va respecta angajamentele, iar politicile viitoare vor fi în concordanță cu colegii noștri de centru-dreapta”, este mesajul publicat de Simion pe rețeaua X.

We, , are reliable.

As PSD withdrew from negotiations, we will discuss urgently, within AUR, to assume the government.

We assure Euro-Atlantic partners that 🇷🇴 will respect its commitments, and future policies will be in line with our colleagues from center-right 🇮🇹.

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)