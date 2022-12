George Simion, supărat că Virgil Popescu „s-a baricadat” în birou / Liderul AUR, despre vizita făcută într-o mină de uraniu: „Am intrat pe ușă, ca la minister” / Ce spune despre activitatea SRI (VIDEO)

George Simion a explicat luni seară, pentru B1 TV, de ce a decis la conferința de presă anunțată de Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei. În acest context, liderul AUR a mai spus că, în calitatea sa de parlamentar, a mers mai demult și la mina de uraniu de la Crucea, județul Suceava. În schimb, n-a dat năvală la SRI, de exemplu, deși a admis că a observat chestiuni discutabile în activitatea Serviciului. Simion a precizat că a fost la sediul SRI, iar acolo i s-a vorbit frumos. În schimb, la Ministerul Energiei a fost de zece ori și de fiecare dată a fost ignorat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

George Simion, supărat pe ministrul Virgil Popescu

„Conferința pe care voia să-o susțină dl Popescu era legată de mai multe aspecte, printre care cel pe care m-au mandatat alegătorii mei să-l investighez – taxa pe soare. Ministrul a încercat să liniștească opinia publică, spunând că până în 2026, dar nu înțelegem care e graba. A spus că sunt eu trompetă rusească. Iar, cu altă ocazie, a spus că sunt prost, când eu l-am făcut hoț”, a afirmat Simion, pentru B1 TV.

Alexandru Macoveiciuc, unul dintre consilierii ministrului Popescu, a precizat apoi că nu se putea desfășura o conferință de presă „cu Simion pe post de jurnalist”.

„Eu îl caut de șase luni pe ministrul Virgil Popescu. Am filmat de fiecare dată și mi s-a spus că n-ar fi în minister sau nu dorește să mă primească pentru că ar fi în alte întâlniri. Nu a dorit să aibă un dialog instituțional, a refuzat interpelările și invitațiile la ”Ora Guvernului” pe care grupul AUR le-a adresat. Am epuizat toate căile parlamentare, așa că m-am prezentat frumos la această conferință de presă la Ministerul Energiei. Era singura cale prin care puteam da ochi în ochi. Nu s-a putut, s-a baricadat la dânsul în birou. Nu e nicio problemă, măcar știu cu siguranță că în urma accesului meu în Minister azi au auzit toți românii despre OUG pe care ministrul Popescu a dat-o pentru taxa pe soare”, a continuat liderul AUR.

De precizat că pe care Guvernul vrea s-o introducă a fost adus în atenția publică de USR.

Cum a mers Simion la o mină cu uraniu

În cadrul aceleiași emisiuni s-a discutat și despre vizita pe care George Simion a făcut-o în martie anul trecut la mina de uraniu de la Crucea.

Macoveiciuc, ironic: De asta nu avem turism în minele de uraniu… Fiind perimetru controlat, sunt niște reguli de acces, că așa…. Facem o caravană, cine vrea să vadă cum arată uraniul intră în mină și face poze…

Simion: Era o grevă acolo! Ne-am dus în calitate de reprezentanți ai românilor să le ascultăm doleanțele.

Zamfir: Păi și oricine poate intra într-o mină de uraniu?

Simion: Eu m-am dus ca deputat!

Zamfir: Un deputat poa’ să intre într-o mină de uraniu? Să nu intre și dna Șoșoacă…

Simion: Da, dar pare că s-a iradiat deja…

Zamfir: Păi cum intrați dle Simion în mina de uraniu????

Simion: Pe ușă! Cum am intrat și la Minister…

Ce a spus George Simion despre activitatea SRI

Mai apoi Răzvan Zamfir i-a pus liderului AUR câteva întrebări și despre poziția sa în raport cu SRI.

Zamfir: Ați seizat vreodată chestiuni cel puțin discutabile în activitatea SRI?

Simion: Mai multe. De ce?

Zamfir: Pentru că nu v-am văzut intrând peste Hellvig în birou…

Simion: M-am cerut în audiență. Am intrat, am lăsat telefoanele la intrare, am respectat regulile și a vorbit cineva frumos cu noi. Ne-a explicat că cei care se pretind a fi ofițeri SRI nu sunt ofițeri SRI și au trimis acest răspuns la Comisia parlamentară de anchetă. Am avut o speță.