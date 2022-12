Conferința lui Virgil Popescu, amânată din cauza lui George Simion. Liderul AUR a ocupat pupitrul și vrea să îl întrebe pe ministru „cum e cu taxa pe soare” (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, urma să susțină o conferință de presă, luni, de la ora 12:30, la sediul ministerului, însă în locul său și-a făcut apariția la pupitru liderul AUR, deputatul George Simion, potrivit și .

Conferința ministrului Virgil Popescu, amânată din cauza lui George Simion

Ministrul Energiei nu a mai venit la pupitru la ora programată, dar în schimb a trimis doi secretari de stat să anunțe că nu mai ține conferința de presă deoarece în sală este și George Simion.

George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a spus că, „din cauză că în sală nu sunt persoane acreditate și nu și-au făcut acreditarea, ministrul nu poate participa la această conferință de presă și o amână pentru o oră care va fi anunțată, astfel încât toată lumea să își poată trimite acreditarea”.

Jurnaliștii care îl așteptau pe ministrul PNL al Energiei să susțină conferința au fost surprinși să vadă că în locul său apare la pupitru președintele AUR, deputatul George Simion, care a transmis live traseul său spre Ministerul Energiei și a reușit să intre alături de o parte din jurnaliști.

„Pe ușă am intrat. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Am venit, am urcat. Dacă am încărcat vreo lege, să-mi spună instituțiile statului”, a declarat George Simion, de la pupitrul de la care trebuia să vorbească Virgil Popescu.

Ulterior, liderul AUR a pornit prin minister în căutarea lui Virgil Popescu: „Am venit să pun o întrebare – cum e cu ?”.