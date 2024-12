George Tuță, acuzații la adresa lui Clotilde Armand: „Nu a fost construită nicio creșă și nicio grădiniță nouă în Sectorul 1 în ultimii ani” (VIDEO)

Candidatul PNL-PSD pentru primăria Sectorului 1, George Tuță, a declarat miercuri seara, într-o intervenție pentru emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că Clotilde Armand are o agendă publică diferită de nevoile reale ale cetățenilor:

George Tuță, acuzații la adresa lui Clotilde Armand

“Noi avem majoritatea în Consiliu și o vom păstra, fără niciun fel de îndoială pentru că am susținerea celor două partide mari. Problemele cetățenilor din Sectorul 1 sunt total diferite de agenda pe care o prezintă doamna Armand.

Aici vă zic de lucruri concrete pe care oamenii le simt pe pielea lor, fie că vorbim despre locurile în creșe și grădinițe, acum este perioada în care se fac înscrierile pentru creșe și grădinițe. Nu a fost construită nicio creșă și nicio grădiniță nouă în Sectorul 1 în ultimii ani. Lucrul ăsta înseamnă 1.000 de copii care sunt în afara sistemului public de educație”.

George Tuță o acuză pe Clotilde Armand că a blocat construcția de creșe și de grădinițe dând exemplu situația școlii din Greenfield:

“Am alocat an de an și bani mai mulți pentru bursele școlare, am alocat bani și pentru construcția de clădiri în timp ce doamna Armand numai anul acesta a vrut să taie banii pentru construcția unei școli, şcoala din Greenfield.

Minciuna este că documentația și donația au fost făcute de vechea administrație și când a preluat primăria avea deja documentele în primărie. Patru ani să îți ia să descoperi lucrul ăsta și să te apuci în campanie electorală când mai ai două săptămâni din campanie, să sapi o groapă asta mi se pare o bătaie de joc la adresa cetățenilor”.