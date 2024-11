Gheorghe Falcă: Când am negociat PNRR, cu sprijinul comisarului Adina Vălean, România a fost singura țară care a primit bani de la PNRR pe autostrăzi (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a vorbit despre rezultatele Adinei Vălean în funcția de comisar european pentru transporturi, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și spune că România a fost singura țară care a primit bani prin PNRR pentru autostrăzi.

Gheorghe Falcă (PNL), pe B1 TV, despre rezultatele Adinei Vălean în rolul de comisar european pentru transporturi

„Uniunea Europeană finanțează reabilitarea drumurilor europene TEN-T și crearea de autostrăzi tot pe traseele TNT-T. Doamna Vălean împreună cu comisia de transporturi, unde domnul Marian-Jean Marinescu era coordonator, iar eu eram membru, am lucrat la extinderea rețelei de autostrăzi, lucru care înseamnă extindere foarte mare în România. Dacă nu aveam rețeaua extinsă în Moldova, astăzi România nu putea să realizeze pe bani europeni autostradă în Moldova”, a declarat liberalul.

„Când am negociat programul național de redresare și reziliență, cu sprijinul Comisiei Europene și al comisarului pe transporturi, arătând deficiența pe care o are România la autostrăzi, am fost singura țară care am primit bani de la programul național de redresare și reziliență pe autostrăzi (…). Noi am extins drumurile pe mobilitate militară. Așa se poate finanța drumul expres Arad – Oradea. Fără acestă extindere, nu se puteau lua bani europeni pentru drumul expres Arad – Oradea”, a adăugat Gheorghe Falcă.