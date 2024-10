Grindeanu: Viitorul premier poate fi de la UDMR / Reacția lui Kelemen Hunor (VIDEO)

Kelemen Hunor, liderul UDMR și candidatul formațiunii la prezidențiale, a declarat marți, pentru B1 TV, că afirmația lui Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD, că viitorul premier „poate fi și de la UDMR” e „un gest colegial și frumos, dar regula e regulă – cel care a câștigat alegerile trebuie să aibă prima șansă”.

Kelemen Hunor a insistat că principiul de bază este că șansa de a forma noul guvern trebuie să o aibă partidul care a câștigat cele mai multe mandate la parlamentare.

Totodată, acesta a venit și cu două posibile explicații pentru faptul că Marcel Ciolacu, contracandidatul său de la PSD, tot insistă că dacă va ajunge președinte,

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cum a comentat Kelemen Hunor ideea lui Sorin Grindeanu

„Există un principiu. Pe de o parte e Constituția, bineînțeles. Dacă cineva are 50% +1, nu se discută, dai acelui partid șansa, posibilitatea, are dreptul de a forma un guvern. Principiul e că cine are cele mai multe mandate trebuie să aibă prima șansă să formeze o majoritate. Și eu plec de la această regulă. Ea n-a fost respectată mereu, uitați-vă ce s-a întâmplat după 2014, dacă nu mergem până în 2004, dar așa e regula de la care trebuie să plecăm.

Sigur, se poate spune, cum spune Ciolacu acum, că vine un premier de la un partid mai mic, dar eu nu mă bazez pe o astfel de excepție.

Eu cred că după alegeri, asta vom vedea după 1 decembrie, cel care va avea cele mai multe mandate trebuie să aibă prima șansă să formeze o majoritate.

Dacă e PSD, PSD trebuie să aibă această șansă. Dacă e PNL, PNL trebuie să aibă această șansă și dacă nu reușește, poți să mergi mai departe. Asta e pentru mine regula numărul 1”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a mai afirmat dacă ar ajunge el președintele României, ar respecta regula, căci președintele trebuie să țină cont de voința poporului.

Kelemen Hunor, despre declarațiile lui Ciolacu privind viitorul premier

Întrebat despre afirmațiile lui Marcel Ciolacu, care tot insistă că dacă va ajunge președinte nu va pune premier tot de la PSD, Kelemen Hunor a răspuns: „Aici sunt cel puțin două posibilități de interpretare. În primul rând, Ciolacu are experiența PSD din 2004, 2014 când au pierdut prezidențailele. Au câștigat parlamentarele tot timpul, dar au pierdut prezidențialele pentru că lăsau impresia că vor toată puterea și Năstase, și Geoană, și Ponta. Cred că din acest punct de vedere . Pe de altă parte, s-ar putea să aibă o înțelegere deja cu PNL, fiindcă PNL spune peste tot că vor guverna împreună. Spun și Fenechiu, și Flutur, și atunci poate că va împărți puterea cu Iohannis sau cu Ciucă. Suntem în campanie, Ciolacu e în campanie, Grindeanu e în campanie. (…) Problema e că dacă tot promiți, tot promiți și ajungi președinte, trebuie să te ții de promisiune”.